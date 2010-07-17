Biraz insaf!

T24 - Bodrum Yalıkavak’ta Xuma Beach’te 1 yaşındaki çocuk için 65 lira ücret istendi. Plaj işletmecileri Ramazan'dan dolayı sezonun kısa olmasını bahane göstererek bu tarz uygulamaya gittiklerini söyleyerek kendilerini savundu.



Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, "Bodrum kazığı: 1 yaşındaki çocuğa 65 lira giriş ücreti" başlıklı yazısında, "Biraz insaflı olun, müşteriyi yolunacak kaz gibi görmeyin, kazıklamayın, sonra bunun ceremesini yine siz çekeceksiniz..." dedi.



Semercioğlu'nun yazısı şöyle:





İşletmeci arkadaşlara hep söylüyorum, yahu biraz insaflı olun, müşteriyi yolunacak kaz gibi görmeyin, kazıklamayın, sonra bunun ceremesini yine siz çekeceksiniz...



Dinleyen kim... İşte arkadaşımın başına gelen son örnek:



Bodrum Yalıkavak’ta Xuma Beach’te 1 yaşındaki çocuğa bile giriş parası alınıyor.



Tam 65 lira... Bırakın ücretsiz olması gerektiğini, indirim bile yok.



Yetişkin de aynı para, kucaktaki bebek de... Bu nasıl mantık?



1 yaşındaki çocuğa uçak, tren, tatil, otel ve otobüste para alınmazken Bodrum beach’lerinde para alınıyor.



Hâlâ anne sütüyle beslenen yavrucak 65 liralık ne yiyip içebilir.



İşletmeler güzel bir bahane buldu, ramazan giderek yaza denk geldiği için ‘sezon kısa’ bahanesinin arkasına sığınıyorlar.



Bu nedenle son iki yıldır güneyde kazığın adı ‘sezon kısa’ oldu.



Merak etmeyin arkadaşlar, Türkiye moziği zengin bir ülkedir ramazan ayı nereye denk gelirse gelsin oruç tutmayan, sizin beach’lerinizi dolduracak müşteri her zaman çıkar.



O yüzden bırakın bu bahaneyi...



Bırakın ve 1 yaşındaki çocuktan 65 lira giriş ücreti almak gibi dünyanın en saçma fiyat politikalarını uygulamayın.



Arkadaşlarımın ne yaptığını da söyleyeyim.



Önce itiraz etmişler, sonra “Bu kadar yolu geri mi döneceğiz” diyerek parayı ödemişler.



Belki de işletmeler bunu bildikleri için tuttuklarını öpüyorlar Bodrum’da...



