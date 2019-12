Biraz fotokopi, biraz hayal gücü

Evinizdeki eşyaların başkalarının mobilyalarına benzemesini istemiyorsanız işte çözümü…



Evinizin başkalarınınkine benzemesinden şikâyet ediyorsanız ya da çok beğenerek aldığınız dolabın aynısının komşunuzda da olması sizi rahatsız ediyorsa, size bir önerimiz var: Siyah-beyaz fotokopi çektirin.



Sevdiğiniz tablolar, fotoğraflar, duvar kâğıtları, küçük notlar... Bunların fotokopilerini çektirip çoğaltarak evinizin her köşesinde değerlendirebilirsiniz. Size özel mobilyalar, sofralar yaratabilir ve bunun için çok da para harcamamış olursunuz. Sıkıldığınız an değiştirebileceğiniz, pratik fotokopiler için aklınızda, hayal gücünüzde ve evinizde yer açın.



İsterseniz çocuğunuzun yaptığı resimlerin bile siyah-beyaz fotokopilerini çektirip kullanabilirsiniz.



Kurdele, fotokopi, zımba, çift taraflı bant ve hayal gücü; ihtiyacınız olanlar bunlar. Tek kullanımlık değişik bardaklar yapabilir, sofranıza her seferinde farklı bir hava katabilirsiniz. Sevdiğiniz çerçevelerin içini duvar kâğıdı ile kaplayıp tepsi yapmanız da mümkün.



Bu dergilik başka kimsede yok!



Şaraplığın bazı gözlerini fotokopilerle kaplayıp gazetelik yapabilirsiniz. Küçük masa lambanızı da duvar kâğıdından çektirdiğiniz fotokopi ile size özel hale getirebilirsiniz.



• Beğendiğiniz bir resmin siyah-beyaz fotokopisini çektirin. Kenarlarını keserek gereksiz kısımlarını çıkartın.



• Uygulayacağınız yüzeyi temizleyip düzgünleştirin.



• Sprey yapıştırıcı kullanarak fotokopiyi yapıştırın. Sprey yapıştırıcıların maket yapımında kullanılan türlerinden almanız daha iyi olur. Çünkü bu tür yapıştırıcılar ile yapıştırılan kâğıtlar daha sonra kolayca yerinden çıkabiliyor.