Birand ve Dündar'a tehdide tepki

'Endişeyle izliyoruz'

Aydın: Açık bir tehdit

Karayalçın: Seçime mi, savaşa mı gidiyoruz?

Dündar: Gökçek tehdit ediyor

“Bir süredir gazetecilere ve yayın organlarına yöneltilmekte olan suçlamaların, yerel seçim öncesinde tehdit boyutuna ulaşmasını endişe ile izlemekteyiz. Haberleri olayların içinde izlemek durumundaki muhabir, foto muhabiri ve kameraman arkadaşlarımızın kaba kuvvete varan saldırılarla karşılaşmaları sürerken, suçlamalar kimi programcı meslektaşlarımızın tehdidine kadar varmıştır.Uğur Dündar ile Mehmet Ali Birand’a yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından tehdit ve hedef gösterme niteliğindeki sözleri demokrasinin ayrılmaz ögesi olan ifade özgürlüğünün yok sayılması aşamasına ulaşıldığının göstergesini oluşturmuştur. Sağduyudan uzaklaşılmasının gazetecilerin mesleklerini yapmaktan alıkoyamayacağını bir kez daha vurgular, sorumluları dikkatli olmaya çağırırız."İstanbul Barosu Başkanı Avukat Muammer Aydın, Gökçek'in Birand ve Dündar'ı hedef alan sözlerinin, açık bir tehdit olduğunu söyledi.Seçimler öncesi iktidar olanakları kullanılarak yapılan yardımların ciddi sıkıntılar yarattığını söyleyen Aydın, seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanması, sayımların sağlıklı yapılması ve sonuçların hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde yansıtılması gerektiğinin de altını çizdi.Aydın, "Sandık sonuçlarını tespit eden tutanaklar ile bilgisayar sonuçları mutlak suretle kontrol edilerek karşılaştırılmalı, sonuçların sağlıklı olduğundan emin olunarak YSK ile paylaştırılması gerekir" dedi.İsim vermeden Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'a da destek veren Baro Başkanı, gazetecinin bilgi toplama hakkı ve bu bilgileri yayınlamadan önce gizli tutma hakkı bulunduğunu söyledi.Ergenekon davasında ek iddianameyle sayfa sayısının 4 bin 500'e ulaştığını hatırlatan Aydın, "Sanıkların birlikte yargılanmaması ve yargılamayı yapan mahkemenin özel yetkili olması da İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır" dedi.Aydın ayrıca Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen davaların bir an önce görüşülmeye başlamasını da istedi.CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın da, "Sanıyorum Türkiye siyasi hayatında görülmemiş bir tehdit dile getirilmiştir. Seçime mi gidiyoruz, savaşa mı? Gökçek seçim ortamını giderek gerginleştirmektedir. Tehditler savurarak sonuç almayı ummaktadır. Ankaralıların bu anlayışı dikkate alması gerekmektedir. 30 Mart sabahı yeni bir Ankara ortaya çıkacaktır. Rakiplerini, çalışanlarını, hemşehrilerini tehdit etmeyen bir belediye başkanı göreve gelecektir" dedi.