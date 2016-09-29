"Bırakın tarikatlar meşrulaşsın; neyi, nereye harcadıklarının hesabını başka türlü nasıl soracaksınız?"

Hürriyet yazarı Akif Beki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Cemaatlerle buluşma" zirvesiyle ilgili olarak "Bırakın tarikatlar meşrulaşsın, kurban derilerini, zekât paralarını, neyi, nereye harcadıklarının hesabını başka türlü nasıl soracaksınız?" dedi.

Akif Beki'nin "Bırakın tarikatlar meşrulaşsın" başlığıyla yayımlanan (29 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Diyanet, cemaat ve tarikat liderlerini davet edecekmiş. Nakşi'sinden Kadiri'sine, Nurcusundan Süleymancısına bir liste çağrılacak.

Diyanet’in şemsiyesi altında toplanacaklar, cemaat ve tarikatların şeffaflaşma sorunlarını yüz yüze masaya yatıracaklar.

Devlet işleriyle cemaatlerin din, iman hizmetlerinin arasına nasıl bir çizgi çekileceğini tartışacak, belki ortak bir deklarasyona bağlayacaklar.

Fakat buna sevineceğine rahatsız olanlar var.

Vay sen misin devlet nezdinde tarikatları meşrulaştıran diye, bir kesim telaş edip Diyanet’e diş gıcırdatıyor.

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Diyanet mi icat etti bu yapıları, hayır.

Cemaatler hayatımızın bir gerçeği mi, gerçeği.

Tarikatlar bir sosyal olgu mu, olgu.

Şeyhlik yok demekle yok oluyor mu, olmuyor.

Kaybolsunlar deyince ortadan kayboluyorlar mı, kaybolmuyorlar.

Tekke ve zaviyeler kanunla yasaklanınca tekke ve zaviyelerin kökü kurudu mu, kurumadı.

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Öyleyse Diyanet’in yaptığı iyidir.

Yeraltına itilmektense bırakın cemaat ve tarikatlar yerüstünde faaliyet göstersin.

Denetim dışı kalmalarındansa bırakın devletin merceği altına girsinler.

Karanlıkta kalmaktansa bırakın şeffaflaşsınlar.

Yasaklı olmaktansa bırakın yasal statü kazanmaya zorlansınlar.

Devlet tarafından dışlanmaktansa bırakın tanınsınlar, muhatap alınsınlar, denetlensinler çok daha iyidir.

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Bilal Erdoğan haklı; topladıkları kurban derisinden zekât parasına neyi, nereye harcadıklarının hesabını başka türlü nasıl soracaksınız?

Unutmayın ki FETÖ canavarı, yeraltında büyüdü.

Denetimden ve şeffaflıktan uzak olduğu için elinin kolunun nerelere uzandığı fark edilmedi. Farkına varılana kadar iş işten geçmişti.

Diyanet’i eleştireceğinize cesaretlendirin, teşvik edin ki karambolde yeni FETÖ’ler gelişip serpilmesin.

Korkmayın, cemaat ve tarikatlar şeffaflaştı, devletin kaydı kuydu altına girdi diye laiklik elden gitmez.

Siz siz olun tam tersinden korkun, az daha elden gitmiyor muydu?