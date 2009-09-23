Bırakın peşimizi, tek sorun Cem mi?

Ailemizin peşini bırakın artık



Ailemizin peşini bırakın artık

Mey'den Garipoğlu açıklaması



Cem Garipoğlu'nun dedesi Kasım Garipoğlu Hürriyet gazetesine konuştu: “Cem teslim oldu işte. Daha ne istiyorsunuz? Cem’in kaldığı cezaevinde 11 bin mahkûm daha var. Onların haber olacak hikayesi yok mu? Ne cinayetler işlendi, işleniyor her gün. Türkiye’nin tek sorunu Cem mi Allah aşkına? Şirketlerimde teknik üniversite mezunu gençler asgari ücretle çalışıyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Neden bunlar haber olmuyor? Bu ülkede Maraş katliamı oldu, üç gün haber yapılmadı. Ama Cem, yedi aydır haber oluyor. Yahu bu ülkenin başbakanları asıldı, generalleri hapse atıldı. Kaç gün haber oldular? Medyayı, oğlum Hayyam’ın sahibi olduğu Burgaz Rakı nedeniyle Mey Grubu yönlendiriyor. Yoksa neden Cem haber olurken illa, Hayyam Garipoğlu’nun yeğeni diyorsunuz? Bu çocuğun iki dayısı doktor, biri noter. Onları neden aramıyor, bahsetmiyorsunuz? 89 yaşındayım. Allah aşkına bırakın artık ailemizin peşini.”Mey Grubu'ndan yapılan açıklamada ise Kasım Garipoğlu'nun sözleri 'yaşlı bir adamın hezeyanı' olarak nitelenirken, "söz konusu suçlamaların kabul edilmesi mümkün değil" denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"89 yaşında olduğu belirtilen Kasım Garipoğlu tarafından yapılan bu açıklamaları, yaşlı bir insanın hezeyan içinde söylediği sözler olarak görmek istesek dahi, bu ağır suçlamanın kabul edilebilir tarafı bulunmamaktadır. Ancak yaklaşık 7 aydır kamuoyunun yakından takip ettiği vahşice bir cinayet olayının haber yapılmasında Mey İçki’nin sorumlu tutulmasının, yaşlı bir insanın duygusal tepkisi olarak açıklanması da mümkün değildir. Zira bu açıklama, Mey İçki’nin Burgaz ihalesine girdiği günden bu yana çeşitli aile üyeleri ve Burgaz yetkililerinin mütemadiyen Mey İçki aleyhine yürüttüğü asılsız iftira ve suçlama kampanyalarının son noktasıdır. Bu itibarla Mey İçki’nin, kamuoyu önünde hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan son derece çirkin suçlama ve iftiralarda bulunanlar hakkında her kim olursa olsun yargı yoluna gideceği de açıktır. Söz konusu açıklamanın ciddiye alınır tarafı bulunmamakla birlikte böyle bir iddiaya yer verilmesi ile kamuoyu önünde Mey İçki çok çirkin ve ağır bir suçlama ile karşı karşıya bırakıldığından, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur. "