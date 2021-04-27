"Bırakın cesetler dağ olsun": Britanya Başbakanı Johnson'ın söylediği iddia edilen sözler ülkede tartışma konusu oldu

Söylediği iddia edilen "bırakın cesetler dağ olsun" sözü nedeniyle Britanya Başbakanı Boris Johnson üzerindeki baskı artmaya devam ediyor.

Koronavirüs pandemisi sırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağır tepkisini çeken Johnson ve üst düzey yetkililer, Başbakan'ın "Artık s.çtığımın kapanmalarından yok. Bırakın binlerce ceset dağ olsun" demediğini iddia etti.

İddia, Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings ile yaptığı karşılıklı basın açıklamalarından sonra gündeme geldi. Hükümet politikalarında çok güçlü olduğu belirtilen Cummings'in Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds ile yaşadığı güç mücadelesi nedeniyle istifa ettiği konuşuluyordu.

Daily Mail'in aktardığına göre Johnson bahsi geçen cümleyi geçen kasım ayında uzmanlar tavsiye ettikten aylar sonra tam kapanmaya ikna edildikten sonra söyledi. Habere göre Johnson bir daha asla ulusal kapanma emri vermeyeceğini vurguladı.

ITV'ye göre Johnson, "Bırakın cesetler dağ olsun" cümlesini Downing Street'teki kritik bir toplantıda yüksek sesle dile getirdi. The Guardian'a konuşan başka bir kaynak ise yorumların az sayıda insan tarafından duyulduğunu söyledi.

Salgın sırasında yakınlarını kaybedenlerin kurduğu Covid-19 Bereaved Families for Justice, "O 'cesetler' bizim sevdiklerimizdi. Anne ve babalar, kızlar ve oğullar, erkek ve kız kardeşler, büyüklerimiz, eşlerimiz... Başbakan'dan kaybımıza saygı göstermesini beklemek çok mu fazla?" açıklamasında bulundu.

Johnson iddiaları reddederek bu sözleri ağıza almadığını ifade etti.