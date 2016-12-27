Bırakıldığı hastanede ölen Kübra'nın babası konuştu: İnternetten kandırmışlar

İstanbul Büyükçekmece’de 2 kişinin hastaneye bırakmasının ardından hayatını kaybeden Kübra H., Düzce’de toprağa verildi.

Habertürk’ten Leyla Ünal'ın haberine göre, Kübra'nın babası Fikri H., kızının başına tam olarak ne geldiğini bilmediğini belirterek, “Kızım o gün annesiyle mesajlaşıyormuş. Düzce’de bir hastaneye şeker tedavisi için yatacağını söylemiş. Ancak annesi arayıp ulaşamadığında bana söyledi. Kayıp başvurusu yaptım. Daha sonra İstanbul’dan polis aradı. ‘Kızınız hastanede’ dediler. Hemen İstanbul’a gittim ve hayatını kaybettiğini öğrendim” dedi.

Polisin şüpheli olarak aradığı Caner B.’nin, Kübra’nın arkadaşı olduğunu ve internetten tanıştıklarını söyleyen baba şunları dedi:

“Ben bilmiyordum arkadaş olduklarını, bu olaydan sonra öğrendim. Düzce’ye otomobille gelip Kübra’yı almış. Birlikte kaçmışlar. Belli ki, kızımın aklını çelip götürdüler. Tek isteğim, kızıma bunu yapan kişilerin adalete teslim edilmesi.”

"Caner'in ağabeyi aileyi aradı"

Aranan Caner B.’nin ağabeyinin aileyi aradığını söyleyen Kübra’nın yakını M.H., “Caner B.’nin ağabeyi ‘Kardeşimi adalete teslim edeceğim, içiniz rahat olsun’ demiş” dedi.

M.H., Kübra’nın arkadaşına “Beni çok seviyor evleneceğiz, gidiyorum onunla” dediğini de söyledi.