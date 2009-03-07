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Yaşam

Birahaneye bombalı saldırı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde içkili bir restoranda patlama meydana geldi. Olayda, biri ağır 9 kişi yaralandı.

07 Mart 2009 02:00

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde içkili bir restoranda patlama meydana geldi. Olayda, biri ağır 9 kişi yaralandı. Vali Okutan, patlamanın bomba kaynaklı olduğunu söyledi.

Patlama, bugün saat 00.30 sıralarında Fiskobirlik İşmerkezi yakınlarındaki Magosa Restoran'da meydana geldi. Patlama sonucu, içkili restoranın camları kırıldı, içerde bulunan 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Necmi Çalık, İsmail Limandal, Hüseyin Tosun, Serkan Alemdar, Mehmet Gümüş, Ahmet Yavuz, Mehmet Temel Tosun, Hamza Çilingir ve Ahmet Karadeniz, ambulanslarla Trabzon kent merkezi ve Vakfıkebir İlçesi'ndeki çeşitli hastanalere kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Yavuz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trabzon Valisi Nuri Okutan ile Trabzon Emniyet Müdürü Feridun Boz, olay yerine gelerek inceleme yapan ekiplerden bilgi aldı.

Vali Okutan, gazetecilere yaptığı açıklamada, incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Olay, bomba patlaması sonucu meydana geldi. Terörle ilgili bir olay olduğunu düşünmüyorum. Verebileceğim bilgiler bu kadar. Araştırmalar devam ediyor" dedi.


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