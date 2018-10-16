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Ekonomi

Biradan havale ücretine; işte yüzde 10 indirim kampanyasındaki ürün ve hizmetler

406 kalem hizmet ve üründe yüzde 10 indirim uygulanacak...

16 Ekim 2018 11:46

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerine, enflasyonla mücadele kapsamında indirim yapılacak ürünlerin listesini gönderdi. Gıdadan mazota, bebek bezinden elektriğe 400’ü aşkın kalemin bulunduğu liste, hükümetin öngördüğü 50 ürünü sekize katladı.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu.

TOBB'un oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti, bira, havale ücreti, avukatlık ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zincir marketlerin 50 ürünle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılacağını açıklamıştı. TOBB'un üyelerine gönderdiği listede ise bundan 8 kat fazla, 400'ü aşkın ürün ve hizmet yer aldı.

TOBB'dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, "81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemli" denildi. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istenen yazıda, indirim yapan üyelerin tespit edilmesi istendi.

Bir haftalık süre

Kampanyaya katılan tüm şirketler form doldurarak TOBB'a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB'a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra süreç başlayacak.

Listede yer alan 406 ürün şöyle belirlendi:

 

Gıda ve Alkolsüz İçecekler

 

1 Pirinç

 

2 Buğday unu

 

3 Bebek maması (toz karışım)

 

4 Bulgur

 

5 Ekmek

 

6 Bisküvi

 

7 Kraker

 

8 Gofret

 

9 Pasta

 

10 Kek

 

11 Baklava

 

12 Ekmek hamuru (yufka)

 

13 Makarna

 

14 Şehriye

 

15 Tahıl gevreği

 

16 Dana eti

 

17 Kuzu eti

 

18 Tavuk eti

 

19 Sakatat

 

20 Sucuk

 

21 Sosis

 

22 Salam

 

23 Balık

 

24 Süt

 

25 Yoğurt

 

26 Beyaz peynir

 

27 Kaşar peyniri

 

28 Tulum peyniri

 

29 Krem peynir

 

30 Yumurta

 

31 Tereyağı (kahvaltılık)

 

32 Margarin

 

33 Zeytinyağı

 

34 Ayçiçek yağı

 

35 Mısırözü yağı

 

36 Portakal

 

37 Üzüm

 

38 Armut

 

39 Ayva

 

40 Çilek

 

41 Elma

 

42 Erik

 

43 Karpuz

 

44 Kavun

 

45 Kayısı

 

46 Kiraz

 

47 Kivi

 

48 Limon

 

49 Mandalina

 

50 Muz

 

51 Nar

 

52 Şeftali

 

53 Badem içi

 

54 Ceviz içi

 

55 Fındık içi

 

56 Antep fıstığı

 

57 Yer fıstığı

 

58 Leblebi

 

59 Ay çekirdeği

 

60 Kabak çekirdeği

 

61 Kuru üzüm

 

62 Kuru kayısı

 

63 Çarliston biber

 

64 Dolmalık biber

 

65 Sivri biber

 

66 Domates

 

67 Taze fasulye

 

68 Havuç

 

69 Ispanak

 

70 Kabak

 

71 Karnabahar

 

72 Kuru soğan

 

73 Beyaz lahana

 

74 Kırmızı lahana

 

75 Mantar

 

76 Marul

 

77 Maydanoz

 

78 Patlıcan

 

79 Pırasa

 

80 Salatalık

 

81 Sarımsak

 

82 Kırmızı turp

 

83 Yeşil soğan

 

84 Patates

 

85 Kuru fasulye

 

86 Nohut

 

87 Mercimek

 

88 Diğer bakliyat (kuru barbunya)

 

89 Konserveler

 

90 Salça

 

91 Zeytin

 

92 Cipsler

 

93 Toz şeker

 

94 Kesme şeker

 

95 Reçel

 

96 Bal

 

97 Pekmez

 

98 Tahin helvası

 

99 Çikolata tablet

 

100 Çikolata krem

 

101 Lokum

 

102 Sakız

 

103 Kağıtlı şeker

 

104 Dondurma

 

105 Baharat

 

106 Tuz

 

107 Kabartma maddeleri

 

108 Sirke

 

109 Ketçap

 

110 Mayonez

 

111 Tahin

 

112 Hazır çorbalar

 

113 Hazır pakette toz tatlılar (puding)

 

114 Kahve

 

115 Hazır kahve

 

116 Çay

 

117 Poşet bitki ve meyve çayı

 

118 Kakao

 

119 Kakaolu içecekler toz

 

120 Su

 

121 Maden suyu ve sodası

 

122 Gazoz meyveli

 

123 Kola

 

124 Soğuk çay

 

125 Ayran

 

126 Meyve Suyu

 

 

Alkollü İçecekler ve Tütün

 

127 Rakı

 

128 Viski

 

129 Şarap

 

130 Bira

 

131 Sigaralar

 

Giyim ve Ayakkabı

 

132 Pamuklu kumaş

 

133 Karışım kumaşlar

 

134 Kaban yünlü (erkek için)

 

135 erkek mont

 

136 Takım elbise (erkek için)

 

137 Ceket (erkek için)

 

138 Pantolon (erkek için)

 

139 Kazak (erkek için)

 

140 Gömlek (erkek için)

 

141 Sweatshirt (erkek için)

 

142 Tişört (erkek için)

 

143 Eşofman (erkek için)

 

144 Pijama (erkek için)

 

145 iç Çamaşırı (erkek için)

 

146 Çorap (erkek için)

 

147 Pardösü (kadın için)

 

148 Kaban (kadın için)

 

149 kadın Elbise (Tek Parça)

 

150 Ceket (kadın için)

 

151 Etek

 

152 Pantolon (kadın için)

 

153 Hırka (kadın için)

 

154 Kazak (kadın için)

 

155 Gömlek (kadın için)

 

156 Tişört (kadın için)

 

157 Eşofman (kadın için)

 

158 Pijama (kadın için)

 

159 İç Çamaşırı (kadın için)

 

160 Çorap (kadın için)

 

161 Kaban anorak tipi (çocuk için)

 

162 Pantolon (Çocuk için)

 

163 Kazak (Çocuk için)

 

164 Gömlek (Çocuk için)

 

165 Sweatshirt (çocuk için)

 

166 Tişört (çocuk için)

 

167 Eşofman (çocuk için)

 

168 Pijama (çocuk için)

 

169 iç çamaşırı (çocuk için)

 

170 Çorap (çocuk için)

 

171 Bebek tulumu

 

172 Bebek pijaması

 

173 Bebek iç çamaşırı

 

174 Örgü yünü

 

175 Kravat

 

176 Kemer

 

177 Eşarp

 

178 Giysi tamir ücretleri

 

179 Kuru temizleme ücreti

 

180 Ayakkabı (erkek için)

 

Ayakkabı ve konut kiraları

 

181 Bot (erkek için)

 

182 Spor ayakkabısı (erkek için)

 

183 Ayakkabı (kadın için)

 

184 Bot (kadın için)

 

185 Spor ayakkabısı (kadın için)

 

186 Terlik (kadın için)

 

187 Ayakkabı (çocuk için)

 

188 Bot (çocuk için)

 

189 Spor ayakkabısı (çocuk için)

 

190 Ayakkabı tamiri (erkek)

 

191 Ayakkabı tamiri (kadın) Konut

 

192 Kiracı tarafından ödenen gerçek kira

 

193 Badana ve boya malzemeleri

 

194 Yer ve duvar döşemesi (fayans)

 

195 Pencere (PVC)

 

196 Sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk)

 

Su faturaları

 

197 Su faturası

 

198 Elektrik ücreti

 

199 Doğalgaz

 

200 Doğalgaz abonman ücreti

 

201 Tüp gaz

 

202 Kömür ücreti

 

203 Odun ücreti ev eşyası

 

204 Tek masa

 

205 Tek sandalye

 

206 Yatak odası takımı

 

207 Yatak (tek kişilik)

 

208 Yatak (çift kişilik)

 

209 Yatak bazası

 

210 Genç odası takımı

 

211 Oturma odası takımı

 

212 Yemek odası takımı

 

213 Kanepe

 

214 Sehpa

 

215 Halı

 

216 Perde

 

217 Stor perde

 

218 Tül

 

219 Yatak örtüsü

 

220 Yorgan

 

221 Battaniye

 

222 Pike takımı

 

223 Nevresim takımı

 

224 Yastık

 

225 Havlu

 

Beyaz eşya

 

226 Normal buzdolabı

 

227 No-frost buzdolabı

 

228 Derin dondurucu

 

229 Çamaşır makinesi

 

230 Bulaşık makinesi

 

231 Fınn

 

232 Set üstü ocak

 

233 Fırınlı ocaklar

 

234 Klima

 

235 Soba

 

236 Şofben

 

237 Kombi

 

238 Aspiratör

 

239 Elektrikli süpürge

 

240 Elektrikli kesici vb. aletler (blender)

 

241 Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)

 

242 Sıcak içecek makinaları

 

243 Ütü

 

244 Ev aletlerinin tamiri (malzeme ve işçilik)

 

245 Cam ev eşyası

 

246 Porselen ev eşyası

 

247 Çelik çatal, kaşık, bıçak vb.

 

248 Çelik mutfak eşyaları

 

249 Teflon mutfak eşyaları

 

250 Plastik ev-mutfak eşyaları

 

251 Diğer elektriksiz ev aletleri

 

252 Pil

 

253 Ampul

 

254 Kapı aksesuarlar (anahtar, kilit)

 

255 Soba aksesuar ve malzemeleri

 

256 Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri

 

257 Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri

 

258 Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri

 

259 Her türlü ev temizlik aletleri

 

260 Bulaşık bezleri

 

261 Saklama ve muhafaza malzemeleri

 

262 Kağıt sofra malzemeleri

 

263 Gündelikçi ücreti

 

264 Halı ve kilim temizleme sağlık

 

Sağlık malzemeleri

 

265 İlaçlar

 

266 Diğer sağlık ürünleri

 

267 Numaralı gözlük cam ve çerçevesi

 

268 Kontakt lens

 

269 Sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti)

 

270 Uzman doktor muayene ücreti

 

271 Diş çekme ücreti

 

272 Diş dolgu ücreti

 

273 Röntgen ücreti

 

274 Ultrason ücreti

 

275 Emar ücreti

 

276 Labaratuvar tahlil ücretleri

 

277 Hastane yatak ücreti

 

278 Ameliyat ücreti

 

279 Doğum ücreti (normal doğum)

 

280 Doğum ücreti (sezaryen) ulaştırma

 

Araçlar

 

281 Otomobil (dizel)

 

282 Otomobil (benzinli)

 

283 Motorsiklet

 

284 Bisiklet

 

285 Araç yedek parça ve ekipmanları

 

286 Araba ile ilgili, temizlik ve bakım ürünleri

 

Yakıt

 

287 Benzin

 

288 LPG dolum ücreti

 

289 Mazot

 

290 Motor yağlan

 

291 Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik)

 

292 Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (işçilik)

 

293 Araba kiralama ücreti

 

294 Otopark ücreti

 

295 Otoban geçiş ücreti

 

296 Köprü geçiş ücreti

 

297 Sürücü eğitim kurs ücreti

 

298 Tren ücreti banliyö

 

299 Metro ücreti

 

300 Tramvay ücreti

 

301 Tren ücreti (xehirler arası)

 

302 Belediye otobüs ücreti

 

303 Dolmuş ücreti

 

304 Servis ücreti

 

305 Taksi ücreti

 

306 Şehirlerarası otobüs ücreti

 

307 Uçak bileti ücreti

 

308 Vapur ücreti şehir hatları

 

309 Kargo gönderme ücreti

 

310 Nakliye ücreti (şehir içi) haberleşme

 

311 Koli gönderme ücreti

 

Cep telefonları

 

312 Telefon ekipmanları (cep telefonu)

 

313 Telefon yedek parçaları (SİM kart, batarya)

 

314 Telefon onarımı

 

315 Telefon görüşme ücreti

 

316 Cep telefonu görüşme ücreti

 

317 Telefon aboneliğine ilişkin hizmetler

 

318 İnternet ücreti

 

Televizyon, oyuncak

 

319 Televizyon

 

320 Fotoğraf makinesi

 

321 Bilgisayar

 

322 Bilgisayar ekipmanları

 

323 Tablet (bilgisayar)

 

324 Görsel işitsel veri işleme araçları tamiri (malzeme ve işçilik)

 

325 Görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti)

 

326 Müzik aletleri (Flüt)

 

327 Oyuncak

 

328 Oyun konsülü

 

329 Sporla ilgili aletler (futbol topu)

 

330 Veteriner ücreti

 

331 Spor müsabakalarına giriş ücreti

 

332 Sportif faaliyetler İçin yapılan ödemeler

 

333 Resim çektirme ücreti

 

334 Kablo özel yayın hizmetleri

 

335 Sinema

 

336 Tiyatro

 

337 Diğer kültürel faaliyetler (internet kafe)

 

338 Şans oyunları

 

Kitaplar

 

339 Çocuk kitapları

 

340 Test kitabı

 

341 Diğer kitaplar (edebi kitaplar)

 

342 Gazeteler

 

343 Magazinler ve dergiler

 

344 Okul defteri

 

345 Kalem

 

346 Resim boyaları

 

347 Yazım ve çizim kağıtları

 

348 Diğer kırtasiye malzemeleri

 

349 Yurt içi hafta sonu turları

 

350 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

 

351 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

 

352 Hacca gidiş ücreti

 

353 Umreye gidiş ücreti eğitim

 

354 Anaokul ücreti

 

355 Özel ilköğretim ücreti

 

356 Özel lise ücreti

 

357 Özel üniversite ücreti

 

358 Üniversite katkı payı

 

359 Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları

 

Lokanta, otel ve yurtlar

 

360 Çorbalar

 

361 Hazır yemekler (pilav, kuru fasulye)

 

362 Kebaplar

 

363 Pideler

 

364 Çiğ köfte

 

365 Ekmek arası yiyecekler (döner)

 

366 Burgerler

 

367 Pizza

 

368 Pastane ürünleri

 

369 Hamur tatlıları

 

370 Sıcak içecekler

 

371 Kola

 

372 Ayran

 

373 Alkollü içkiler

 

374 Otel ücreti

 

375 Yurt ücreti

 

Tüm kişisel tüketim malzemeleri

 

376 Erkek berberi

 

377 kadın berberi

 

378 Kişisel bakım hizmetleri (kadın için)

 

379 Elektrikli saç bakım aletleri

 

380 Traş malzemeleri

 

381 Ağız ve diş bakımı ürünleri

 

382 Tuvalet ve güzellik sabunu

 

383 Sabun

 

384 Parfümler

 

385 Deodorantlar

 

386 Misafir kolonyası

 

387 Cilt ve vücut ürünleri

 

388 Makyaj malzemeleri

 

389 Saç bakım ürünleri

 

390 Tuvalet kağıdı

 

391 Mendil

 

392 Bebek bezi

 

393 Hijyenik kadın bağı

 

Mücevher ve okul malzemeleri

 

394 Mücevher (altın)

 

395 Seyahat malzemeleri

 

396 Okul çantası

 

397 Şemsiye

 

398 Bebek arabası ve oto koltuğu

 

399 Kreş ve gündüz bakım evleri

 

400 Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta

 

401 Sağlık sigortası

 

402 Kasko ve zorunlu trafik sigortası

 

403 Banka ile para havale ücreti

 

404 Resmi evraklarla ilgili hizmetler

 

405 Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler

 

406 Avukatlık ücreti

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