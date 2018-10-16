Biradan havale ücretine; işte yüzde 10 indirim kampanyasındaki ürün ve hizmetler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerine, enflasyonla mücadele kapsamında indirim yapılacak ürünlerin listesini gönderdi. Gıdadan mazota, bebek bezinden elektriğe 400’ü aşkın kalemin bulunduğu liste, hükümetin öngördüğü 50 ürünü sekize katladı.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu.

TOBB'un oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti, bira, havale ücreti, avukatlık ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zincir marketlerin 50 ürünle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılacağını açıklamıştı. TOBB'un üyelerine gönderdiği listede ise bundan 8 kat fazla, 400'ü aşkın ürün ve hizmet yer aldı.

TOBB'dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, "81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemli" denildi. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istenen yazıda, indirim yapan üyelerin tespit edilmesi istendi.

Bir haftalık süre

Kampanyaya katılan tüm şirketler form doldurarak TOBB'a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB'a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra süreç başlayacak.

Listede yer alan 406 ürün şöyle belirlendi:

Gıda ve Alkolsüz İçecekler

1 Pirinç

2 Buğday unu

3 Bebek maması (toz karışım)

4 Bulgur

5 Ekmek

6 Bisküvi

7 Kraker

8 Gofret

9 Pasta

10 Kek

11 Baklava

12 Ekmek hamuru (yufka)

13 Makarna

14 Şehriye

15 Tahıl gevreği

16 Dana eti

17 Kuzu eti

18 Tavuk eti

19 Sakatat

20 Sucuk

21 Sosis

22 Salam

23 Balık

24 Süt

25 Yoğurt

26 Beyaz peynir

27 Kaşar peyniri

28 Tulum peyniri

29 Krem peynir

30 Yumurta

31 Tereyağı (kahvaltılık)

32 Margarin

33 Zeytinyağı

34 Ayçiçek yağı

35 Mısırözü yağı

36 Portakal

37 Üzüm

38 Armut

39 Ayva

40 Çilek

41 Elma

42 Erik

43 Karpuz

44 Kavun

45 Kayısı

46 Kiraz

47 Kivi

48 Limon

49 Mandalina

50 Muz

51 Nar

52 Şeftali

53 Badem içi

54 Ceviz içi

55 Fındık içi

56 Antep fıstığı

57 Yer fıstığı

58 Leblebi

59 Ay çekirdeği

60 Kabak çekirdeği

61 Kuru üzüm

62 Kuru kayısı

63 Çarliston biber

64 Dolmalık biber

65 Sivri biber

66 Domates

67 Taze fasulye

68 Havuç

69 Ispanak

70 Kabak

71 Karnabahar

72 Kuru soğan

73 Beyaz lahana

74 Kırmızı lahana

75 Mantar

76 Marul

77 Maydanoz

78 Patlıcan

79 Pırasa

80 Salatalık

81 Sarımsak

82 Kırmızı turp

83 Yeşil soğan

84 Patates

85 Kuru fasulye

86 Nohut

87 Mercimek

88 Diğer bakliyat (kuru barbunya)

89 Konserveler

90 Salça

91 Zeytin

92 Cipsler

93 Toz şeker

94 Kesme şeker

95 Reçel

96 Bal

97 Pekmez

98 Tahin helvası

99 Çikolata tablet

100 Çikolata krem

101 Lokum

102 Sakız

103 Kağıtlı şeker

104 Dondurma

105 Baharat

106 Tuz

107 Kabartma maddeleri

108 Sirke

109 Ketçap

110 Mayonez

111 Tahin

112 Hazır çorbalar

113 Hazır pakette toz tatlılar (puding)

114 Kahve

115 Hazır kahve

116 Çay

117 Poşet bitki ve meyve çayı

118 Kakao

119 Kakaolu içecekler toz

120 Su

121 Maden suyu ve sodası

122 Gazoz meyveli

123 Kola

124 Soğuk çay

125 Ayran

126 Meyve Suyu

Alkollü İçecekler ve Tütün

127 Rakı

128 Viski

129 Şarap

130 Bira

131 Sigaralar

Giyim ve Ayakkabı

132 Pamuklu kumaş

133 Karışım kumaşlar

134 Kaban yünlü (erkek için)

135 erkek mont

136 Takım elbise (erkek için)

137 Ceket (erkek için)

138 Pantolon (erkek için)

139 Kazak (erkek için)

140 Gömlek (erkek için)

141 Sweatshirt (erkek için)

142 Tişört (erkek için)

143 Eşofman (erkek için)

144 Pijama (erkek için)

145 iç Çamaşırı (erkek için)

146 Çorap (erkek için)

147 Pardösü (kadın için)

148 Kaban (kadın için)

149 kadın Elbise (Tek Parça)

150 Ceket (kadın için)

151 Etek

152 Pantolon (kadın için)

153 Hırka (kadın için)

154 Kazak (kadın için)

155 Gömlek (kadın için)

156 Tişört (kadın için)

157 Eşofman (kadın için)

158 Pijama (kadın için)

159 İç Çamaşırı (kadın için)

160 Çorap (kadın için)

161 Kaban anorak tipi (çocuk için)

162 Pantolon (Çocuk için)

163 Kazak (Çocuk için)

164 Gömlek (Çocuk için)

165 Sweatshirt (çocuk için)

166 Tişört (çocuk için)

167 Eşofman (çocuk için)

168 Pijama (çocuk için)

169 iç çamaşırı (çocuk için)

170 Çorap (çocuk için)

171 Bebek tulumu

172 Bebek pijaması

173 Bebek iç çamaşırı

174 Örgü yünü

175 Kravat

176 Kemer

177 Eşarp

178 Giysi tamir ücretleri

179 Kuru temizleme ücreti

180 Ayakkabı (erkek için)

Ayakkabı ve konut kiraları

181 Bot (erkek için)

182 Spor ayakkabısı (erkek için)

183 Ayakkabı (kadın için)

184 Bot (kadın için)

185 Spor ayakkabısı (kadın için)

186 Terlik (kadın için)

187 Ayakkabı (çocuk için)

188 Bot (çocuk için)

189 Spor ayakkabısı (çocuk için)

190 Ayakkabı tamiri (erkek)

191 Ayakkabı tamiri (kadın) Konut

192 Kiracı tarafından ödenen gerçek kira

193 Badana ve boya malzemeleri

194 Yer ve duvar döşemesi (fayans)

195 Pencere (PVC)

196 Sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk)

Su faturaları

197 Su faturası

198 Elektrik ücreti

199 Doğalgaz

200 Doğalgaz abonman ücreti

201 Tüp gaz

202 Kömür ücreti

203 Odun ücreti ev eşyası

204 Tek masa

205 Tek sandalye

206 Yatak odası takımı

207 Yatak (tek kişilik)

208 Yatak (çift kişilik)

209 Yatak bazası

210 Genç odası takımı

211 Oturma odası takımı

212 Yemek odası takımı

213 Kanepe

214 Sehpa

215 Halı

216 Perde

217 Stor perde

218 Tül

219 Yatak örtüsü

220 Yorgan

221 Battaniye

222 Pike takımı

223 Nevresim takımı

224 Yastık

225 Havlu

Beyaz eşya

226 Normal buzdolabı

227 No-frost buzdolabı

228 Derin dondurucu

229 Çamaşır makinesi

230 Bulaşık makinesi

231 Fınn

232 Set üstü ocak

233 Fırınlı ocaklar

234 Klima

235 Soba

236 Şofben

237 Kombi

238 Aspiratör

239 Elektrikli süpürge

240 Elektrikli kesici vb. aletler (blender)

241 Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)

242 Sıcak içecek makinaları

243 Ütü

244 Ev aletlerinin tamiri (malzeme ve işçilik)

245 Cam ev eşyası

246 Porselen ev eşyası

247 Çelik çatal, kaşık, bıçak vb.

248 Çelik mutfak eşyaları

249 Teflon mutfak eşyaları

250 Plastik ev-mutfak eşyaları

251 Diğer elektriksiz ev aletleri

252 Pil

253 Ampul

254 Kapı aksesuarlar (anahtar, kilit)

255 Soba aksesuar ve malzemeleri

256 Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri

257 Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri

258 Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri

259 Her türlü ev temizlik aletleri

260 Bulaşık bezleri

261 Saklama ve muhafaza malzemeleri

262 Kağıt sofra malzemeleri

263 Gündelikçi ücreti

264 Halı ve kilim temizleme sağlık

Sağlık malzemeleri

265 İlaçlar

266 Diğer sağlık ürünleri

267 Numaralı gözlük cam ve çerçevesi

268 Kontakt lens

269 Sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti)

270 Uzman doktor muayene ücreti

271 Diş çekme ücreti

272 Diş dolgu ücreti

273 Röntgen ücreti

274 Ultrason ücreti

275 Emar ücreti

276 Labaratuvar tahlil ücretleri

277 Hastane yatak ücreti

278 Ameliyat ücreti

279 Doğum ücreti (normal doğum)

280 Doğum ücreti (sezaryen) ulaştırma

Araçlar

281 Otomobil (dizel)

282 Otomobil (benzinli)

283 Motorsiklet

284 Bisiklet

285 Araç yedek parça ve ekipmanları

286 Araba ile ilgili, temizlik ve bakım ürünleri

Yakıt

287 Benzin

288 LPG dolum ücreti

289 Mazot

290 Motor yağlan

291 Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik)

292 Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (işçilik)

293 Araba kiralama ücreti

294 Otopark ücreti

295 Otoban geçiş ücreti

296 Köprü geçiş ücreti

297 Sürücü eğitim kurs ücreti

298 Tren ücreti banliyö

299 Metro ücreti

300 Tramvay ücreti

301 Tren ücreti (xehirler arası)

302 Belediye otobüs ücreti

303 Dolmuş ücreti

304 Servis ücreti

305 Taksi ücreti

306 Şehirlerarası otobüs ücreti

307 Uçak bileti ücreti

308 Vapur ücreti şehir hatları

309 Kargo gönderme ücreti

310 Nakliye ücreti (şehir içi) haberleşme

311 Koli gönderme ücreti

Cep telefonları

312 Telefon ekipmanları (cep telefonu)

313 Telefon yedek parçaları (SİM kart, batarya)

314 Telefon onarımı

315 Telefon görüşme ücreti

316 Cep telefonu görüşme ücreti

317 Telefon aboneliğine ilişkin hizmetler

318 İnternet ücreti

Televizyon, oyuncak

319 Televizyon

320 Fotoğraf makinesi

321 Bilgisayar

322 Bilgisayar ekipmanları

323 Tablet (bilgisayar)

324 Görsel işitsel veri işleme araçları tamiri (malzeme ve işçilik)

325 Görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti)

326 Müzik aletleri (Flüt)

327 Oyuncak

328 Oyun konsülü

329 Sporla ilgili aletler (futbol topu)

330 Veteriner ücreti

331 Spor müsabakalarına giriş ücreti

332 Sportif faaliyetler İçin yapılan ödemeler

333 Resim çektirme ücreti

334 Kablo özel yayın hizmetleri

335 Sinema

336 Tiyatro

337 Diğer kültürel faaliyetler (internet kafe)

338 Şans oyunları

Kitaplar

339 Çocuk kitapları

340 Test kitabı

341 Diğer kitaplar (edebi kitaplar)

342 Gazeteler

343 Magazinler ve dergiler

344 Okul defteri

345 Kalem

346 Resim boyaları

347 Yazım ve çizim kağıtları

348 Diğer kırtasiye malzemeleri

349 Yurt içi hafta sonu turları

350 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

351 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

352 Hacca gidiş ücreti

353 Umreye gidiş ücreti eğitim

354 Anaokul ücreti

355 Özel ilköğretim ücreti

356 Özel lise ücreti

357 Özel üniversite ücreti

358 Üniversite katkı payı

359 Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları

Lokanta, otel ve yurtlar

360 Çorbalar

361 Hazır yemekler (pilav, kuru fasulye)

362 Kebaplar

363 Pideler

364 Çiğ köfte

365 Ekmek arası yiyecekler (döner)

366 Burgerler

367 Pizza

368 Pastane ürünleri

369 Hamur tatlıları

370 Sıcak içecekler

371 Kola

372 Ayran

373 Alkollü içkiler

374 Otel ücreti

375 Yurt ücreti

Tüm kişisel tüketim malzemeleri

376 Erkek berberi

377 kadın berberi

378 Kişisel bakım hizmetleri (kadın için)

379 Elektrikli saç bakım aletleri

380 Traş malzemeleri

381 Ağız ve diş bakımı ürünleri

382 Tuvalet ve güzellik sabunu

383 Sabun

384 Parfümler

385 Deodorantlar

386 Misafir kolonyası

387 Cilt ve vücut ürünleri

388 Makyaj malzemeleri

389 Saç bakım ürünleri

390 Tuvalet kağıdı

391 Mendil

392 Bebek bezi

393 Hijyenik kadın bağı

Mücevher ve okul malzemeleri

394 Mücevher (altın)

395 Seyahat malzemeleri

396 Okul çantası

397 Şemsiye

398 Bebek arabası ve oto koltuğu

399 Kreş ve gündüz bakım evleri

400 Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta

401 Sağlık sigortası

402 Kasko ve zorunlu trafik sigortası

403 Banka ile para havale ücreti

404 Resmi evraklarla ilgili hizmetler

405 Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler

406 Avukatlık ücreti