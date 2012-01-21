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Ekonomi

Bira hariç alkollü içkilere cam ambalaj zorunluluğu ANKARA (A.A)

21 Ocak 2012 11:48

-Bira hariç alkollü içkilere cam ambalaj zorunluluğu ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Bira hariç tüm alkollü içkiler cam ambalajda satılacak. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ''Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bira hariç tüm alkollü içkiler, cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilecek. Cam haricinde ambalaj ile üretilen alkollü içkilerin 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren üretimi yapılamayacak. 1 Temmuz 2012'den önce cam haricinde ambalaj ile ambalajlanarak üretilmiş alkollü içkilerin toptan satıcılar tarafından teslimi 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren yapılamayacak. Bu durumdaki içkilerin perakende satıcıları veya açık alkollü içki satıcıları tarafından satışı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren mümkün olmayacak.

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