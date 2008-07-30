Bir zamanlar Beşiktaş'ta 4 tane İbrahim vardı

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Önce İbrahim Akın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bonservisiyle birlikte verildi. ibrahim Kaş İspanya La Liga takımlarından Getafe'ye transfer oldu. Ardından İbrahim Üzülmez kadro dışı bırakıldı,kendisine kulüp araması istendi. Şimdi de takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan İbrahim Toraman'ın Osasuna'ya transferi gündeme geldi. Yapılan açıklamada Toraman'ın Osasuna ile büyük ölçüde anlaştığı belirtiliyor.



Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu İbrahim Toraman, İspanya La Liga takımlarından Osasuna yolunda. Takım arkadaşı İbrahim Üzülmez ile yaşadığı kavganın ardından Beşiktaş Kulübü tarafından kadro dışı bırakılıp satış listesine konulan İbrahim Toraman'a, İspanya'nın Osasuna kulübü talip oldu.

Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu İbrahim Toraman, İspanya La Liga takımlarından Osasuna yolunda. Takım arkadaşı İbrahim Üzülmez ile yaşadığı kavganın ardından Beşiktaş Kulübü tarafından kadro dışı bırakılıp satış listesine konulan İbrahim Toraman'a, İspanya'nın Osasuna kulübü talip oldu.

İbrahim Toraman'ın menajeri Ahmet Bulut, açıklamada, İspanya La Liga mücadele eden Osasuna'nın, İbrahim Toraman'ı kadrosuna katmak istediğini belirterek, ''Osasuna, İbrahim'i transfer etmek istiyor. Bonservisi için görüşmeler yapmak üzere önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecekler'' dedi.

İbrahim Toraman'ın Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmesi bulunduğunu kaydeden menajer Bulut, ''Kendisi aslında Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyordu. Ancak şu anda kulübün kararları doğrultusunda yönünü belirleyecek. Osasuna da kendisine talip oldu. Gelecek hafta yapılacak görüşmeler sonunda anlaşma sağlanabilirse İbrahim Toraman gelecek sezon Osasuna forması giyebilir'' diye konuştu.