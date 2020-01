Bir Zamanlar Anadolu'da Oscar dışı

T24 -

En iyi yabancı film Oscar'ına aday olacak 5 film öncesi, katagorideki aday adayları 9 filme düşürüldü.Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü kazanan filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da', 9 filmlik listede kendine yer bulamadı.Oscar ödülleri, 29 Şubat'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.Aday adayları arasındaki İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin 'A Separation (Ayrılık)' adlı filmi, Altın Küre'de yabancı dilde en iyi film ödülü almıştı.Almanya, ''Pina''Belçika, ''Bullhead''Kanada, ''Monsieur Lazhar''Danimarka, ''Superclasico''İsrail, ''Footnote''Fas, ''Omar Killed Me''Polonya, ''In Darkness''Tayvan, ''Warriors of the Rainbow: Seediq Bale''