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Kültür-Sanat

Bir Zamanlar Anadolu'da Oscar dışı

Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'nin Oscar aday adayı olan filmi Bir Zamanlar Anadolu'da, en iyi yabancı...

19 Ocak 2012 02:00

T24 - Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'nin Oscar aday adayı olan filmi Bir Zamanlar Anadolu'da, en iyi yabancı film Oscar'ı için adaylık listesinde son dokuz film arasında yer bulamadı.



En iyi yabancı film Oscar'ına aday olacak 5 film öncesi, katagorideki aday adayları 9 filme düşürüldü.

Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü kazanan filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da', 9 filmlik listede kendine yer bulamadı.

Oscar ödülleri, 29 Şubat'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Aday adayları arasındaki İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin 'A Separation (Ayrılık)' adlı filmi, Altın Küre'de yabancı dilde en iyi film ödülü almıştı.


Oscar'ın diğer adayları şöyle:

Almanya, ''Pina''
Belçika, ''Bullhead''
Kanada, ''Monsieur Lazhar''
Danimarka, ''Superclasico''
İsrail, ''Footnote''
Fas, ''Omar Killed Me''
Polonya, ''In Darkness''
Tayvan, ''Warriors of the Rainbow: Seediq Bale''


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