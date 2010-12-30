-BİR YILLIK PASAPORT HARCI 102 LİRA ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlanacak. Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Harçlar Genel Tebliğine göre, yeni yılda harçlarda 10 kuruşa kadarki kesirler tahsil edilmeyecek. Tebliğ uyarınca, yeni yılda bazı harç tutarları şöyle olacak: /* HARÇLAR TUTAR/TL ------------------------------------------------------------------ ----------- Yargı harçları -Sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerine başvuru harcı 8,60 -Asliye ve idare mahkemelerine başvuru harcı 18,40 -Bölge İdare Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek Mahkeme 28,20 -Yargıtay ve Danıştay'a temyiz başvurusu 79,50 -İcraya başvurma harcı 18,40 -İdare harçları 12,80 Noter harçları -Özel vekaletnameler beher imza 5,00 -Genel vekaletnameler beher imza 7,90 -Serbest meslek defter tasdiki 18,40 Konsolosluk harçları -Vizeye tabi yabancı hava ticaret ve gezinti gemileri vizeleri 233,90 -Bilirkişi tayini ve raporlarının tasdiki 34,30 Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, çalışma izin belgesi harçları -6 aya kadar pasaport harcı 70,00 -1 yıl için olanlar 102,30 -2 yıl için olanlar 166,90 -3 yıl için olanlar 236,90 -3 yıldan fazla süreliler 333,80 -Giriş vizeleri-tek giriş 233,40 -Müteaddit giriş 781,50 -Transit vizesi-tek transit 233,40 -Çift transit 468,20 -Yabancılara verilecek çalışma izinleri-1 yıla kadar 119,70 -3 yıla kadar 360,20 -Süresiz çalışma izin belgesi 600,80 -Bağımsız çalışma izin belgesi 1.202,40 İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları -Patent başvuru harcı 13,20 -Tekli tasarım başvuru harcı 20,50 -Tasarım tescil harcı 21,70 -Lise veya bu dereceye muadil okullarda verilecek diplomalar 4,90 -Üniversite haricinde kalan yüksekokullardan verilecek diplomalar 7,90 -Silah taşıma müsaade vesikası (her yıl için 467,60 -Silah bulundurma vesikası 748,30 Trafik harçları -A sınıfı sürücü belgeleri 83,80 -B sınıfı sürücü belgeleri 252,30 -F ve H sınıfı sürücü belgeleri 83,80 -Uluslararası sürücü belgeleri 168,20 -Diğer sürücü belgeleri 420,70 */ -FAHRİ KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ- Bu arada bir başka Harçlar Genel Tebliği ile de 1 Ocak 2011''den itibaren muvazzaf ve fahri konsoloslukların yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarları düzenlendi. Buna göre, sözkonusu harçların hesaplanmasında 1 ABD doları 1,50 TL olarak dikkate alınacak. Buna ilişkin katsayılar da ilgili tarifelere göre 0,37 ile 2,6 arasında uygulanacak. -EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞ YOK- Emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yeni yılda artmayacak. Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2011 yılında da, bu yılın bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri geçerli olacak. Bu çerçevede, bina inşaat maliyet bedeli, çelik karkas mesken binalarda, lüks inşaatlar için asgari 1.392,81 lira, azami 1.485,28 lira olarak uygulanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 920,61 lira ile 993,24 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 610,89 lira ile 672,95 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda da 412,10 lira ile 458,33 lira arasında değişecek. Basit yapılarda ise asgari bedel 169,73 lira, azami bedel de 188,22 lira olacak. Buna göre, çelik karkas mesken binalarda ortalama normal inşaat maliyet bedeli, lüks inşaatlarda 1.439,05 lira, birinci sınıf inşaatlarda 956,93 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 641,92 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 435,22 lira, basit binalarda ise 188,22 lira olarak uygulanacak.