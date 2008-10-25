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Dünya

Bir yıldırım 52 ineği telef etti

Uruguay'da bir çiftliğe düşen yıldırım sonucu aynı anda 52 ineğin öldüğü bildirildi. İnekler fırtına nedeniyle bir tel örgünün önünde sık&

25 Ekim 2008 03:00

Uruguay'da bir çiftliğe düşen yıldırım sonucu aynı anda 52 ineğin öldüğü bildirildi.

El Pais gazetesinin haberinde, kuzeydeki San Jose eyaletindeki bir çiflikteki ineklerin yıldırım düştüğü sırada, fırtına nedeniyle bir tel örgünün önünde sıkışmış oldukları belirtildi.

Ölüm nedeninin yıldırım olduğunu doğrulayan veterinerler, ineklerin, fırtına sırasında korunmak için genellikle çitlerin çevresinde toplandıklarını söylediler.

İklimbilimciler ise, tek bir yıldırımın bu denli fazla sayıda ineği öldürebileceğini, ama yine de olayı "kötü bir şans" olarak gördüklerini bildirdiler.

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