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Yaşam

Bir yılda 98 kilo verdi!

208 kilo olan Alex Respess, ölen annesinin son isteğini yerine getirerek bir yılda egzersiz ve diyetle 98 kilo vermeyi başardı.

09 Haziran 2011 03:00

T24 - 208 kilo olan Alex Respess, ölen annesinin son isteğini yerine getirerek bir yılda egzersiz ve diyetle 98 kilo vermeyi başardı.

Bir yılda tam 98 kilo verdi!

ABD’de yaşayan Alex Respess, ölen annesinin vasiyetini yerine getirmek için bir yılda 98 kilo verdi. Aşırı kilosu nedeniyle sosyal yaşamdan soyutlanmış bir şekilde yaşayan 208 kilo ağırlığındaki Respess’in, kanser hastası annesi dört yıl önce hayatını kaybetti.

Respess, annesinin ölmeden önceki son dileğinin “oğlunun sağlıklı ve mutlu yaşaması” olduğunu öğrenmesinin ardından fazla kilolarından kurtulmaya karar verdi. 23 yaşındaki genç adam, Amerikan ABC televizyon kanalında yayınlanan “Extreme Makeover: Weight Loss Edition” isimli fazla kilolu insanları zayıflatma amacı taşıyan reality şovun kişisel zayıflama antrenörü Chris Powell’a hikayesini anlattığı bir mektup yazdı.


Çok gururlu

Yarışma kurulunun, Respess’in başvurusunu kabul etmesi üzerine, Alex egzersizlerine başlamak üzere Los Angeles şehrine gitti. 90 günün sonunda zayıflama uzmanı Powell, Alex’in evine taşınarak, aşırı kilolu gencin yemek yeme ve yaşam alışkanlıklarını değiştirdi. Bol egzersizle geçen zorlu 12 ayın ardından 98 kilo vererek programa katılan Alex, dostlarının ve ailesinin alkışları arasında annesinin vasiyetini yerine getirdiği için çok gururlu olduğunu söyledi.


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