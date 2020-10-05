Bir yılda 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konuyor

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle ülkenin dört bir yanında meme kanserine dikkat çekiliyor. Meme kanseri, Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olarak öne çıkıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ülkede bir yılda yaklaşık 18 bin kadına bu teşhis konulurken erken teşhis tedavi için büyük önem taşıyor.

Tüm kanserlerde olduğu gibi sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabiliyor.

Meme kanserinde değiştirilemeyecek risk faktörlerinde ise kadın olmak ilk sırada yer alıyor. Çünkü, kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülüyor. Yaş almak, belirli kalıtsal genlere, yoğun meme dokusuna ve ailede meme kanseri öyküsünün bulunması, kişinin bir memesinde kanser olması, memede iyi huylu oluşumların tespit edilmesi, erken adet (mens) görmeye başlanılması, menapoza 55 yaşından sonra girilmesi, göğüse radyoterapi alınması da diğer değiştirilemeyecek faktörler arasında gösteriliyor.

Belirtileri neler?

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesi. Öte yandan meme kanserinin diğer belirtileri ise şöyle sıralanıyor:

♦ Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi.

♦ Memede ya da meme ucunda ağrı.

♦ Meme ucunda çekilmeler.

♦ Memede portakal kabuğu görünümü

♦ Memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği.

♦ Koltuk altında yumru (kitle), bazen memede yumru hissedilmeden önce, kanser koltuk altında veya köprücük kemiğinin etrafında şişme veya yumruya neden olabilir.