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Dünya

Bir yılda 160 ABD askeri intihar etti

Amerikan Kara Kuvvetleri dünyanın çeşitli yerlerinde operasyonlarına devam ederken yaşanan intihar vakalarında ciddi artış gözlendi

16 Ocak 2010 02:00

T24 - Amerikan Kara Kuvvetleri dünyanın çeşitli yerlerinde operasyonlarına devam ederken yaşanan intihar vakalarında ciddi artış gözlendi.
 

Pentagon yetkilileri, önceki sene intihar sayısının 140 olduğunu, 2009'da bu sayının 160'a kadar artarak rekor kırdığını söyledi ve 2009'u "korkunç yıl" olarak nitelendirdi.

Albay Christopher Philbrick, "2009, kara kuvvetleri bünyesindeki intiharlar yüzünden hiç de iyi geçmedi" dedi. Ordu bünyesindeki intiharların önlenebilmesi amacıyla kurulan çalışma grubunda görevli albay, intiharların nedenlerinin aydınlatılamadığını da söyledi.

Irak ve Afganistan savaşlarının yarattığı psikolojinin, intihar vakalarında önde gelen etkenlerden olduğu düşünülüyor.

İntihar eden askerlerin üçte ikisinin, Irak veya Afganistan'da çatışmalara katıldığı belirlendi.

İntiharların önüne geçmeye çalışan askeri yetkililer, orduya yüzlerce psikolog almış bulunuyor.

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