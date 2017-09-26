Bir yıl boyunca sadece patates yiyen adam 50 kilo verdi

Çeviri - Gonca Tokyol

Avustralyalı Andrew Flinders Taylor, geçen yıl boyunca sadece patates yiyerek 50 kilo verdi. Beyaz ve tatlı patatesleri bir arada tüketen Taylor’ın, 'patates diyeti’'süresince doktor ve diyetisyenden yardım aldığı kaydedildi.

Independent'tan Rachel Hosie'ye konuşan iki çocuk babası Taylor, doktorların büyük bir kısmının beklentisinin aksine demir, C vitamini ve lif ideal değerlerin altına düşmediğini belirterek, "Tek çekincem kalsiyumla ilgiliydi. Patates kalsiyum içeriyor ancak yeteri miktarda değil. Bu sebepten patates püresi yaparken kalsiyum destekli organik soya sütü kullandım" dedi.

"Ne zaman kan testi yaptırsam sonuçlarım daha iyiye gidiyor"

Diyetin ilk ayında herhangi bir egzersiz yapmadığını, sonrasında ise günde 1.5 saat ‘footbike’ (ayakta kullanılan bir çeşit bisiklet) sürdüğünü ifade eden Taylor, “Sağlığım gelişmeye devam ediyor. Eskiden yüksek kolesterolüm vardı ama şimdi düşük, aynı zamanda tansiyonum ve şeker düzeyim de düştü. Ne zaman kan testi yaptırsam sonuçlarım daha iyiye gidiyor” dedi.

"Söz konusu para ve tansiyon olduğunda, geleneksel bir şekilde pişirilmiş patatesten daha iyisini bulamazsınız"

Uzmanlar, dünyanın en sağlıklı beslenme yöntemi olmasa da, patates diyetinin zannedildiği kadar da tehlikeli olmadığını söylüyor. Patatesin besin değeri açısından “güç deposu” olduğunu söyleyen diyetisyen Rhiannon Lambert, tok tutan ‘sarı mucize’nin aynı zamanda lifler konusunda da zengin olduğunun altını çiziyor. Boston Üniversitesi’nde çalışan klinik diyetisyen Joan Salga Blake de “Söz konusu para ve tansiyon olduğunda, geleneksel bir şekilde pişirilmiş patatesten daha iyisini bulamazsınız” yorumunda bulunuyor.

Beyaz patates, protein üretmek, hücreleri onarmak ve hastalıklarla mücadele etmek için gereken gerekli tüm aminoasitleri içerirken, tatlı patates ise A, E ve C vitamini barındırıyor.