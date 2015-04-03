Bir yıl boyunca kaynanasının çayına işedi!

Hindistan ’ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Indore kentinde kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşayan kadın, bir yıldan uzun bir süre boyunca kayınvalidesiyle kayınpederine ikram ettiği çayların içine çişini yaptı.

Hindustan Times’ın haberine göre, Rekha Nagvanshi adlı 30 yaşındaki kadın, aynı evde yaşadığı kayınvalidesi Suraj ve kayınpederi Ajith’in kendisine kötü davranması nedeniyle eşi Deepak’tan ayrılma kararı aldı. Ancak eşi, hem anne babasının kötü davranmasını engelleyeceği hem de ev işlerine yardım edeceği sözünü vererek eşini evde kalmaya ikna etti.

Kayınvalidesi yakaladı

Ancak bundan sonrası Rekha Nagvanshi’nin umduğu gibi gitmedi; kaynana ve kayınpeder yine kötü davranmaya devam etti. Kadın da intikamını hiç beklenmedik bir şekilde aldı. Rekha Nagvanshi, bir yıldan uzun bir süre boyunca kayınvalidesiyle kayınpederine ikram ettiği çayların içine çişini yaptı.

Ancak Rekha Nagvanshi, bir gün yine çayın içine çişini yaptığı bir sırada mutfağa giren kayınvalide Suraj tarafından suçüstü yakalandı. Kayınvalide Suraj derhal karakola giderek gelinini tutuklattı. Kayınvalide, oğlunun ve gelininin isteklerine rağmen şikâyetini geri almayacağını söyledi.