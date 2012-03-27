'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Ankaralı dans severlerle buluşuyor…

William Shakespeare’in komedisinden Hans Henning Paar’ın sahneye koyduğu eserde birliktelik ve sevgi ile bunlara eşlik eden beklenti ve dileklerin farklı bakış açıları ve evreleri ile kahramanların kendi projeksiyonlarının hayal dünyasına kapılmalarının konu edildiği “Bir Yaz Gecesi Rüyası” Ankaralı sevenleriyle buluşuyor.

Engeller ve karışıklıklar aşıklar için bir nevi test görevi görmekte ve seçilmiş kişinin gerçekten de doğru kişi olup olmadığı yönündeki tasdiki manasına bürünmektedir.

İster ormandan kaçış, rüyalara veya sarhoşluğa dalış olsun tüm bunlar toplumsal kurallardan kaçışı ve tatmin edilmemiş ihtiyaçlarla dilekleri en azından hayal aleminde tatmin etmeyi ortaya koymaktadır. 60’lı ve 70’li yılların müziğine heyecanlı ve eğlenceli bir ilişkiler silsilesinin eşlik ettiği eserin Dekoru Talat Ayhan’a, kostümü Gazal Erten’e, ışık düzeni Fuat Gök’e aittir.