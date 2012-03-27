T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Ankaralı dans severlerle buluşuyor…

Münih Tiyatrosu Direktörü Hans Henning Paar'ın koreografisi ile sahneye koyduğu Modern Dans Topluluğu’nun iddialı eseri 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' sahnede

27 Mart 2012 18:25

 

William Shakespeare’in komedisinden Hans Henning Paar’ın sahneye koyduğu eserde birliktelik ve sevgi ile bunlara eşlik eden beklenti ve dileklerin farklı bakış açıları ve evreleri ile kahramanların kendi projeksiyonlarının hayal dünyasına kapılmalarının konu edildiği “Bir Yaz Gecesi Rüyası” Ankaralı sevenleriyle buluşuyor.
 
Engeller ve karışıklıklar aşıklar için bir nevi test görevi görmekte ve seçilmiş kişinin gerçekten de doğru kişi olup olmadığı yönündeki tasdiki manasına bürünmektedir.  
 
İster ormandan kaçış, rüyalara veya sarhoşluğa dalış olsun tüm bunlar toplumsal kurallardan kaçışı ve tatmin edilmemiş ihtiyaçlarla dilekleri en azından hayal aleminde tatmin etmeyi ortaya koymaktadır.  60’lı ve 70’li yılların müziğine heyecanlı ve eğlenceli bir ilişkiler silsilesinin  eşlik ettiği eserin  Dekoru Talat Ayhan’a, kostümü Gazal Erten’e, ışık düzeni Fuat Gök’e aittir.

ETİKETLER

TiyatroAnkara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24