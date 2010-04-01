Bir yaşına kadar inek sütüne hayır!

T24 - Araştırmalar bir yaşından önce inek sütü kullanımının, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişiminde ciddi sorunlara neden olabildiğini ortaya çıkarıyor. Türkiye’deyse bilinen tüm zararlarına rağmen bebeklerin yüzde 44'ü bir yaşına gelmeden inek sütüyle besleniyor.
Gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altı çocuk
ölümlerinin yüzde 60’ının nedeninin yetersiz beslenme (Malnütrisyon)
olduğu ve bu ölümlerin 2/3’ ünden fazlasının ilk 1 yıl içerisindeki
yetersiz beslenmeyle bağlantılı olduğu yapılan araştırmalar tarafından ortaya konuyor.
Bu alanda önemli çalışmalar yapan Sağlık Bakanlığı’nın 2009 yılında
yaptığı “12-23 aylık çocuklarda demir kullanımı araştırması” raporuna
göre; toplam emzirme süresi 6 ayın altında olan bebeklerde
istatistiksel olarak demir eksikliğinin fazla olduğu görülmüştür. Yine
aynı araştırma sonuçlarına göre, inek sütü tüketimi 200 ml’nin üzerine
çıktığında demir eksikliği anemisinin görülme sıklığı artmaktadır.
'İnek sütündeki demirin yüzde 10'u emiliyor'
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim
Dalından Dr. İnci Yıldız, bebeklerde demir eksikliği anemisi üzerine
yapılmış çalışmaya göre “Anne sütündeki demirin yaklaşık yarısı
emilirken, inek sütündeki demirin yüzde 10’u emilmektedir. Ayrıca inek
sütü bebeklerin sindirim sisteminde tahriş yaptığı için kanamayla demir
kaybına yol açabiliyor. Altıncı aydan sonra demir ihtiyacı artıyor ve
anne sütü tek başına bunu karşılamaya yetmiyor. Erken doğmuş ve düşük
doğum ağırlıklı bebeklerde ise, demir depolarının daha az olması ve
büyüme hızının yüksek olması nedeniyle daha erken dönemde bebeklere
dışarıdan demir desteği gerekir”
İçeriği vitamin
ve minerallerle zenginleştirilen bebek mamaları bebeğin süt ihtiyacını
karşılamak, sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimi için büyük önem teşkil ediyor.Bebelac bebeklerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlıyor
0-3 yaş bebek beslenmesinde uzmanlaşmış ve bu alanada 106 yıllık tecrübesi olan Bebelac, bebeklerin eksiksiz beslenmesi ve ayına uygun fiziksel ve zihinsel gelişimini devam ettirebilmesi için demir, çinko, A, C, D vitamini ile kalsiyum ve iyotla zenginleştirilmiş ürünleri annelerle buluşturuyor. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri içeriği ile beyin ve sinir sistemi gelişimine katkıda bulunuyor. İçeriğindeki prebiyotik lifler ile rahat ve sık dışkılamasını kolaylaştırıyor. Bebelac ürünleri, Türk Gıda Kodeksi ve Avrupa Komisyonu direktiflerine uygun olarak üretiliyor.Anne sütünün bebeklerin beslenmesindeki önemi
Anne sütü, bebek beslenmesinde öncelikle yer alması gereken besindir. Anne sütünün olmadığı ya da yetersiz olduğu durumlarda ise, 1 yaşından önce bebeklere inek sütü (sokak sütleri, pastorize sütler, UHT-dayanıklı sütler) kesinlikle verilmemelidir. Bebeklere 1 yaşına kadar inek sütü verilmesi ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), AAP (American Academy Pediatrics) ve FAO (Food and Agriculture Organization) gibi uluslararası sağlık otoriteleri tarafından da önerilmemektedir. Anne sütünün olmadığı durumlarda bebeğin ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerle besleyiciliği arttırılmış devam sütleri tercih edilmelidir.
Bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri karşılayabilmek için geliştirilen devam sütleri, bebeklerin tam ve dengeli beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. İnek sütü ile beslenen bebeklerde; günlük ihtiyacı olan önemli mineraller (demir, iyot, çinko gibi) eksik kalır ve büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilir. Yine, 1 yaşından önce inek sütü kullanımı; kabızlık, demir eksikliği sonucu kansızlık, bağırsak içi kanamalara ve gelişim geriliğine yol açabilir.106 yıllık tecrübe Bebelac
Avrupa’da bebek beslenmesindeki 106 yılık tecrübesiyle üretim yapan Bebelac, bebek beslenmesinde lider konumda olan çok deneyimli bir markadır. 0-3 yaş bebek beslenmesinde uzmanlaşmış bir marka olan Bebelac, dünya genelinde 100’ü aşkın ülkede, milyonlarca annenin bebeklerini güvenle beslemek için tercih ettiği ürünler üretmektedir.
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Bebelac, Avrupa'nın lider bebek maması olmanın güvencesini, bebeklerin severek yediği lezzetli ve tam besleyici ürünleri ve ekonomik fiyatları ile birleşmiştir. Böylece Türkiye’nin dört bir yanındaki anneler, en özel varlıkları olan bebeklerinin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayan ve sağlıklı büyümelerini garanti altına alan ürünler ile buluşmuştur.