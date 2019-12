Bir yaşına kadar inek sütüne hayır!

T24 -

Gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 60’ının nedeninin yetersiz beslenme (Malnütrisyon) olduğu ve bu ölümlerin 2/3’ ünden fazlasının ilk 1 yıl içerisindeki yetersiz beslenmeyle bağlantılı olduğu yapılan araştırmalar tarafından ortaya konuyor.Bu alanda önemli çalışmalar yapan Sağlık Bakanlığı’nın 2009 yılında yaptığı “12-23 aylık çocuklarda demir kullanımı araştırması” raporuna göre; toplam emzirme süresi 6 ayın altında olan bebeklerde istatistiksel olarak demir eksikliğinin fazla olduğu görülmüştür. Yine aynı araştırma sonuçlarına göre, inek sütü tüketimi 200 ml’nin üzerine çıktığında demir eksikliği anemisinin görülme sıklığı artmaktadır.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalından Dr. İnci Yıldız, bebeklerde demir eksikliği anemisi üzerine yapılmış çalışmaya göre “Anne sütündeki demirin yaklaşık yarısı emilirken, inek sütündeki demirin yüzde 10’u emilmektedir. Ayrıca inek sütü bebeklerin sindirim sisteminde tahriş yaptığı için kanamayla demir kaybına yol açabiliyor. Altıncı aydan sonra demir ihtiyacı artıyor ve anne sütü tek başına bunu karşılamaya yetmiyor. Erken doğmuş ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ise, demir depolarının daha az olması ve büyüme hızının yüksek olması nedeniyle daha erken dönemde bebeklere dışarıdan demir desteği gerekir”İçeriği vitamin ve minerallerle zenginleştirilen bebek mamaları bebeğin süt ihtiyacını karşılamak, sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimi için büyük önem teşkil ediyor.0-3 yaş bebek beslenmesinde uzmanlaşmış ve bu alanada 106 yıllık tecrübesi olan Bebelac, bebeklerin eksiksiz beslenmesi ve ayına uygun fiziksel ve zihinsel gelişimini devam ettirebilmesi için demir, çinko, A, C, D vitamini ile kalsiyum ve iyotla zenginleştirilmiş ürünleri annelerle buluşturuyor. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri içeriği ile beyin ve sinir sistemi gelişimine katkıda bulunuyor. İçeriğindeki prebiyotik lifler ile rahat ve sık dışkılamasını kolaylaştırıyor. Bebelac ürünleri, Türk Gıda Kodeksi ve Avrupa Komisyonu direktiflerine uygun olarak üretiliyor.Anne sütü, bebek beslenmesinde öncelikle yer alması gereken besindir. Anne sütünün olmadığı ya da yetersiz olduğu durumlarda ise, 1 yaşından önce bebeklere inek sütü (sokak sütleri, pastorize sütler, UHT-dayanıklı sütler) kesinlikle verilmemelidir. Bebeklere 1 yaşına kadar inek sütü verilmesi ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), AAP (American Academy Pediatrics) ve FAO (Food and Agriculture Organization) gibi uluslararası sağlık otoriteleri tarafından da önerilmemektedir. Anne sütünün olmadığı durumlarda bebeğin ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerle besleyiciliği arttırılmış devam sütleri tercih edilmelidir.Bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri karşılayabilmek için geliştirilen devam sütleri, bebeklerin tam ve dengeli beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. İnek sütü ile beslenen bebeklerde; günlük ihtiyacı olan önemli mineraller (demir, iyot, çinko gibi) eksik kalır ve büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilir. Yine, 1 yaşından önce inek sütü kullanımı; kabızlık, demir eksikliği sonucu kansızlık, bağırsak içi kanamalara ve gelişim geriliğine yol açabilir.Avrupa’da bebek beslenmesindeki 106 yılık tecrübesiyle üretim yapan Bebelac, bebek beslenmesinde lider konumda olan çok deneyimli bir markadır. 0-3 yaş bebek beslenmesinde uzmanlaşmış bir marka olan Bebelac, dünya genelinde 100’ü aşkın ülkede, milyonlarca annenin bebeklerini güvenle beslemek için tercih ettiği ürünler üretmektedir.Tüm Bebelac ürünleri, Avrupa’daki tesislerde ve Avrupa Birliği Bebek Beslenme Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.Bebelac, Avrupa'nın lider bebek maması olmanın güvencesini, bebeklerin severek yediği lezzetli ve tam besleyici ürünleri ve ekonomik fiyatları ile birleşmiştir. Böylece Türkiye’nin dört bir yanındaki anneler, en özel varlıkları olan bebeklerinin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayan ve sağlıklı büyümelerini garanti altına alan ürünler ile buluşmuştur.