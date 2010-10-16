Bir yarışmayla hayatı değişti...

T24- Geçen yıl hayatını kaybeden aktör Patrick Swayze'nin başrolünde oynadığı "Jump" adlı filmin ardından "Short Cut to Hollywood"da rol alan Türk kızı, bu yıl da ''Sevdah Za Karima - Kerim'in Sevdası''nda dikkati çekti.





Almanya'da hukuk eğitimi görürken ''Almanya Güzeli'' seçildikten sonra oyunculuğa başlayan Aslı Bayram, sinema ve tiyatroda başarılı performansı ile dikkati çekiyor.



Babası, henüz 12 yaşındayken Alman komşuları tarafından öldürülen ve aynı saldırıda kendisi de yaralanan Almanya Güzeli unvanlı ilk Türk kızı Aslı Bayram, sinema ve tiyatroda sağlam adımlarla ilerliyor.



Yarışma sırasında Goethe Üniversitesi'nde hukuk öğrencisi olan Bayram, Almanya Güzeli seçildikten sonra kariyerini oyunculukta şekillendirdi. Los Angeles'da Eric Morris'den bir yıl oyunculuk dersi alan Bayram, kariyerine 2006 yılında ''Beyza'nın Kadınları'' filmiyle başladı. Geçen yıl kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü aktör Patrick Swayze'nin başrolünü oynadığı ''Jump'' filminin ardından televizyon dizisi Soko Viena da rol alan Bayram, ''Short Cut to Hollywood'' ile oyunculuk kariyerini sürdürdü.



Bu yılın dikkati çeken filmlerinden ''Sevdah za Karima'' da Kerim'in kız kardeşini canlandıran Bayram, İsviçre'de yaşayan Türk yönetmen Cihan İnan'ın yönettiği ''180 Derece'' filminde de rol aldı.



Anne Frank'ın Günlüğü'nden sahneye uyarlanan tek kişilik oyunu bir çok ülkede sahneleyen

Bayram, 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan ''180 Derece'' filminin ekibiyle Antalya'ya geldi.



Yarışmayla hayatının seyrinin değiştiğini belirten Bayram, ''Benim için çok güzel bir tecrübeydi. İlk kez Almanya'da bir Türk kızı güzellik yarışmasında birinci geldi. Bu sonuçla Almanya'da yaşayan Türk kızlarının önü açıldı. Hukuk fakültesinde mutlu değildim. 2005'teki yarışmanın ardından Los Angeles'da bir sene oyunculuk dersi aldım'' dedi.



Yarışmanın ardından 5 filmde rol aldığını ancak Anne Frank'ın Günlüğü'nden uyarlanan tek kişilik tiyatro oyunuyla inanılmaz bir tecrübe yaşadığını belirten Bayram, oyunu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 2 yıl, Los Angeles da ise 1 yıl sergilediğini kaydetti.



Bayram, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler'den kaçarak ailesiyle Amsterdam'da bir eve gizlenen, anılarını günlüğüne aktaran ve ailesiyle götürüldüğü toplama kampında hayatını kaybeden Anne Frank'ın 80. doğum günü nedeniyle oyunu davet edildiği Los Angeles'taki Museum Tolerance'ta sahnelediğini ifade etti.





Patrick Swayze ile çalıştı



''Dirty Dancing'' ve ''Ghost'' filmleriyle hayran olduğu Patrick Swayze ile de çalışma imkanı bulduğu için çok şanslı olduğunu belirten Bayram, ''2006'da en son filmlerinden birinde beraber oynadık. Çok sempatikti'' dedi.



Tiyatro ve sinemayı birbirinden ayıramadığını ve iki sanat dalını da çok sevdiğini belirten Bayram, bu yıl hatıralarının yer aldığı kitabının da Almanca yayımlandığını kaydetti.



Almanya'da hep aynı konularda filmlerin çevrildiğini ifade eden Bayram, ''Almanya'da bana hep ezilen, öldürülen Türk kızı rollerini teklif ediyorlar. Kabul etmiyorum. O yüzden yurt dışında ilk kez 180 Derece filminde bir Türk kızını canlandırdım çünkü her iki kültürü de tanıyan, modern bir kız'' dedi.



