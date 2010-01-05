Bir yargıç adayının hukuk mücadelesi

T24 - Üç kez girdiği Hakim ve Savcılık yazılı sınavında başarılı olmasına karşın mülakatta başarısız olduğu belirtilen Ali Haydar Kara mücadelesinin yargıya taşıdı. Ankara 13. İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın kararına göre, mülakat sınavına bir kez daha girecek ve sınava görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınacaktı. Mahkemenin kararına önce sevinen Kara, bakanlığın kararı uyglamaması üzerine bu kez Başbakan Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Musteşar Ahmet Kahraman hakkında tazminat davası açtı.



Ali Haydar Kara'nın mücadelesini Milliyet Gazetesi Yazarı Melih Aşık'ın bugün (5 Ocak 2010) yayımlanan köşesine taşıdı. Melih Aşık'ın "Yargıç sınavı.." başlık yazısının tam metli şöyle:



Ali Haydar Kara, adli yargı hâkim ve savcılık sınavına üç defa giriyor...

Üçünde de yazılı sınavı veriyor...

Üçünde de mülakatta eleniyor...

Neden başarısız sayıldığı kendisine bildirilmiyor.

Ali Haydar Malatya Arguvan doğumlu...

Alevi... Görüşleri de iktidarın görüşleriyle pek uyuşmuyor. Elenme sebebleri bunlar mı? Yoksa nedir?

Son mülakat geçen nisan ayında yapılıyor. Bu mülakatta da başarısız sayılması üzerine Ali Haydar Kara Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde dava açıyor.

Mahkeme yürütmeyi durduruyor ve şu kararı veriyor...

Adayın mülakatı tekrarlansın, görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınsın, kendisine cevapları önceden belirlenmiş sorular sorulsun, verilen puan gerekçelendirilsin...

Fakat bakanlık yasal süresi içerisinde bu kararı uygulamıyor.

Ali Haydar Kara bu yüzden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Sadullah Ergin ve Müsteşar Ahmet Kahraman’a karşı manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nı da mahkemeye veriyor.

Ali Haydar Kara:“Benim durumumda bir çok insan var fakat dava açamıyorlar. Korkup çekiniyorlar. Ben her şeyi göze alıp davalar açtım. Beni artık hâkim savcı yapmazlar ama başkaları bunları yaşamasın, haksızlığa uğramasın istiyorum...” diyor.

Yargıç ve savcı sınavları yıllardır sorun oluyor. Sınavların kameralı ve kayıtlı yapılması tek çözüm. Ancak iktidar ısrarla bu yola gitmiyor. Bağımsız yargıya geçit vermiyor. Neden bu kadar korkuluyor bağımsız yargıdan?