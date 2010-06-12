'Bir yanım Silivri'de kaldı'

T24 - İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, ''Son 10 gündür yaşadığımız olgu, adına Ergenekon denilen bu tertibi düzenleyenlerin köşeye sıkıştığının işaretidir'' dedi.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dün tahliye edilen Mehmet Cengiz, Esenboğa Havaalanı'nda partililerce karşılandıktan sonra İP Genel Merkezi önüne geldi.



Burada basın açıklaması yapan Cengiz, ''10 gündür hep beraber izliyoruz. Eceli gelen tertipçiler savunma duvarına toslamıştır'' diye konuştu.



''Son 10 gündür yaşadığımız olgu, adına Ergenekon denilen bu tertibi düzenleyenlerin köşeye sıkıştığının işaretidir'' diyen Cengiz, dün cezaevinden çıktığını ancak ''bir yanının Silivri'de olduğunu'' belirtti.



İP Genel Merkezinde 21 Mart 2008 gecesi kanunsuz arama yapıldığını ve bugün bunun hesabının sorulduğunu ifade eden İP Genel Başkan Yardımcısı Cengiz, ''İP Genel Sekreteri Nusret Senem'in bürosunda ve evinde yapılan aramaların kanunsuzluğuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenlemiş ve soruşturma açmıştır. En sonunda Doğu Perinçek için de tahliye konusunda muhalefet sesleri yükselmeye başlamıştır, hukuk zemininde, mahkeme zemininde ara kararlarına yansıyacak şekilde. Bu gelişmeler, yürütülen mücadelenin yargı içinde ses vermeye başlaması bunları paniğe kaptırmıştır. Bu son operasyon, bunların ürünüdür'' iddiasında bulundu.





