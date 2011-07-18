Bir yanda karşılama, bir yanda protesto hazırlıkları!

T24 - Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde tören ve açılışlara katılmak için yarın KKTC’ye gidecek. Özel uçakla akşam saatlerinde KKTC’ye gelmesi beklenen Erdoğan’ın Ercan Havalimanı’nda karşılanması için hazırlıklar yapılıyor.





PROTESTO GREVİ



Diğer taraftan da Erdoğan’ın gelişi öncesinde protestoya hazırlanan gruplar da var. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) “TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve UBP hükümetini protesto etmek amacıyla 19 Temmuz Salı günü 16:00-19:00 saatleri arasında Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezinde” 3 saatlik grev gerçekleştireceğini açıkladı. “Kıbrıslı Türklerin yıllardan beri Kıbrıs’ta özgür, eşit ve bağımsız bir yaşam sürmek için mücadele verdiğini ve bu hedefe ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirten Gencal, UBP hükümetinin iktidara geldiği günden itibaren ülkenin adeta yangın yerine döndüğünü, uyguladığı politikalarla Kıbrıslı Türkleri yok etme noktasına getirdiğini” iddia etti.





RUM BAYRAĞIYLA KARŞILANABİLİR



Geçtiğimiz aylarda ‘varoluş mitingi’ adı altında düzenlenen protesto eylemlerinde Türkiye’ye ve Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli pankartların yanı sıra Rum bayrağı açarak tepkilere neden olan grupların, Erdoğan’ı Havalimanı’nda benzer bir protestoyla karşılamaya hazırlandığı da bildiriliyor. KKTC polisinin karşıt gösterilerde Rum bayrağı ve hakaret içerikli pankartlar açılmasına izin vermeyeceği ve gruplara müdahale edeceği belirtiliyor.





Erdoğan’ın KKTC ziyareti için olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı da bildiriliyor.



KARŞILAMA ÇAĞRISI



Ancak Başbakan’nı sadece proestocular karşılamayacak. Çeşitli kurum ve kuruluşlar yaptıkları yazılı açıklamalarla üyelerini ve halkı Erdoğan’ı karşılamaya çağırdı. Binlerce KKTC’linin Erdoğan’ı karşılamaya gideceği ve Başbakanın burada halka hitap edeceği belirtiliyor.



Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, “Anavatanımız Türkiye’nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı KKTC’de bağrımıza basmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz” dediği açıklamasında tüm üyelerine karşılamaya ve törenlere katılmaları çağrısı yaptı. Karadenizliler Kültür Derneği de, yazılı açıklamasında, “Karadeniz insanını, dernek üyelerini ve tüm ilgi duyan vatandaşları yarın saat 17.00’de Ercan havalimanında Başbakan Erdoğan’la buluşturmak için çalışma başlattıklarını” belirterek “bu karşılama törenine tüm halkımız davetlidir “dedi.





HALKA SESLENECEK



Erdoğan’ın “20 Temmuz günü saat 18.15’te Gazimağusa Namık Kemal Meydanında halka hitaben konuşma yapacağı” da belirtilen açıklamada, Karadeniz kökenli tüm halkın bu etkinliğe de katılması için çağrı yapıldı. İhtiyaç duyulan bölgelerden otobüs kaldırılacağı da kaydedildi.





YOLLARA DEV POSTERLER



Bu arada ülke genelinde yol kenarlarına Erdoğan’ın dev posterleri asıldı. Erdoğan’ın eli kalbinin üzerinde bir fotoğrafının yer aldığı posterlerde “Dünümüz bir, yarınımız bir. Tek yüreğiz. Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan TC Başbakanı” ifadeleri bulunuyor.