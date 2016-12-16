"İçinizden kim daha önce bir Yahudi ile karşılaştı?" Bu soru, Almanya’nın batısındaki Solingen kentinde bulunan bir meslek okulunun öğrencilerine soruluyor. Sadece beş kişi parmak kaldırıyor. Bir öğrenci "Tam hatırlamıyorum ama mutlaka bir yerlerde karşıma çıkmıştır“ derken, bir diğeri de "Çoğu kez bir Yahudi ile muhatap olduğunuzu bilmiyorsunuz ki“ diye ekliyor.

Bu karşılaşmaların bilinçli bir şekilde olmasını sağlamak amacıyla "Bir Yahudi Kirala" projesi hayata geçirildi. Web sitesinde "Yahudi bir tanıdığınız var mı? Hayır mı?! O zaman birini kiralayın! " şeklinde hayli dikkat çekici bir çağrı yer alıyor. Almanya'da medya alanında çalışan genç Yahudilerin bir meslek kuruluşu olan Yahudi Medya Forumu'na bağlı projesinin sorumluluları, bu provokatif sloganın özellikle seçildiğini söylüyor.

Projeye yaklaşık 50 kadar Yahudi kadın ve erkek katılıyor. Okullara giderek ve grup seminerleri vererek, diğer dinlerin mensuplarına ulaşmaya çalışıyorlar.

‘Çoğu Yahudi olduğunu gizliyor‘

Peki, projenin adı rahatsız edici değil mi? Aktivistlerden Mascha Schmerling “Kulağa biraz tuhaf geldiğini biliyoruz. Ama insanlarla diyaloğa geçebilmemiz için önce onları kışkırtmamız gerekiyor“ diyor. Bir başka proje katılımcısı olan Monty Aviel Zeev Ott ise “Pek çok kişi Yahudi olduğunu gizleme gereği duyuyor“ saptamasını yapıyor.

Moskova doğumlu Mascha Schmerling de Almanya’da yaşayan pek çok Yahudi gibi Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1990’larda buraya göç etmiş. Almanya’daki 200 bin Yahudi’den yaklaşık yüzde 80’ini “kontenjan mültecisi“ adı verilen bu göçmenlerden oluşuyor. Schmerling, “İnsanların Yahudi toplumuyla temas kurmasını sağlamak ve onlara bizim de normal insanlar olduğumuzu göstermek istiyoruz“ şeklinde konuşuyor ve ekliyor: “Aynı zamanda dinimizi de tanıtmak istiyoruz. Museviliğin ne kadar açık ve renkli olduğunu göstermeyi amçlıyoruz.“

Antisemitizmde artış

Antisemitizmde Almanya’da ciddi bir artış söz konusu. Antisemitizm Araştırmaları Merkezi’nin verilerine göre, ülkede 2015 yılında Yahudi karşıtı eylemlerde yüzde 34’lük bir artış kaydedildi. Örneğin 21 yaşındaki bir Yahudi gencin, Kipa adı verilen başlığı taktığı için üç kişi tarafından dövülmesi, uluslararası basında da geniş bir şekilde yer almıştı.

Okullarda düzenlenen seminerlerde de Schmerling ve Ott’a saldırıya uğrayıp uğramadıkları sık sık soruluyor. Monty Aviel Zeev Ott, Kipa taktığı için üç kişinin sözlü tacizine uğramış. Etrafını saran gençler, Filistin lehine sloganlar atmış. "Ben de Berlin’deki bazı semtlerde artık Kipa takmıyorum. Çünkü güvenlik herşeyden önce gelir" diyen Ott, bununla birlikte meraklarını gidermek için soru soran insanlarla da karşılaştığını anlatıyor.

Önyargıların giderilmesi amaçlanıyor

Semineri izleyen öğrencilerden 17 yaşındaki Justin "Yahudilerle ilk kez temasım oldu. Başka dinlere mensup insanların nasıl yaşadığını öğrenmek çok önemli“ diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Sınıf arkadaşı Muhammed ise "Yahudilerin yaşayışları hakkında çok şey öğrendim. Aynı zamanda bugüne kadar onlar hakkında duyduğum pek çok şeyin doğru olmadığını da gördüm“ diyerek önyargıların varlığına dikkat çekiyor.

Mascha Schmerling ve Monty Aviel Zeev Ott için de en önemlisi bu zaten: "Önyargıları kırabilmek, başarının yarısı demek. Projemizle de zaten bunu amçlıyoruz. Bir sorunu çözebilmek için önce birbirimizle konuşmamız gerekiyor."

© Deutsche Welle Türkçe

Kate Brady