‘Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?’ diyen BBP'li Akdoğan'dan partisi savunma istedi

Cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara hakkında, “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız" açıklamasında bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın, partisi tarafından savunması istendi.

Akdoğan, "O zaman ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği, lions, bu gibi yerler de kapatılsın” ifadelerini kullanmıştı. Akdoğan daha sonra da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu sözleri latife yapmak için sarf ettiğini belirtmişti. Akdoğan, gelen tepkiler sonrası yazılı bir açıklama yaparak olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve BBP Genel Merkez ile görüşerek üzerine düşeni yapacağını açıklamıştı.