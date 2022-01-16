‘Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?’ diyen BBP'li Akdoğan'dan partisi savunma istedi

BBP tarafından Olağan Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskıya dayanamayarak, yaşadıklarını videoya kaydettikten sonra hayatına son vermesiyle ilgili sarf ettiği, “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman ÇYDD, lions kulüpleri, Atatürkçü Düşünce Derneği de kapatılsın” sözleri de gündeme geldi.
BBP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akdoğan'ın hepimizi rahatsız eden sözleriyle ilgili, uyarılmasına ve genel sekreterlik tarafından savunmasının alınmasına karar verilmiştir"
"Elazığ'da vuku bulan ve hepimizi derinden üzen Enes Kara adlı gencimizin intiharı ve sonrasında yaşananlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Tartışma konusu olan yurtlar, kurslar ve evlerin yasal bir çerçevede varlıklarını devam ettirmeleri; öğrencilerin barındığı söz konusu yerlerde, benzer hadiselerin ya da öğrencilerin eğitim ve gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek durumların yaşanmaması için, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversiteler ile başta akademisyenler olmak üzere kanaat önderlerinin katkı sağlayacağı düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilerek, partimizin de bu çalışmalara katkı sağlamasına karar verildi.
Elazığ'da meydana gelen elim hadise bahane edilerek, bir kısım medya organlarının, aktivistlerin ve STK görünümlü gayri milli unsurların, inançlarımıza ve İslami değerlere karşı yürüttükleri ölçüsüz ve saygısızca saldırılara karşı, partimizin kuruluşundan bu yana taviz vermediği, milletimizin ve onun değerlerinin yanındaki duruşunu devam ettireceğinin kararlılıkla altı çizildi.
Elazığ'da vuku bulan ve hepimizi üzen hadise sonrasında, Eskişehir'deki bir etkinlik öncesinde, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın söylediği maksadını aşan ifadelerin bir basın açıklaması gibi aktarılmasının, partimize yönelik bir karalama kampanyası girişimi olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın, hepimizi üzen ve rahatsız eden sözleriyle ilgili, uyarılmasına ve genel sekreterlik tarafından savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Benzer durumların tekrar yaşanmaması için, partimizin, temsil makamında olan tüm mensuplarının, sözlü ve yazılı beyanlarına azami ölçüde dikkat göstermeleri konusunda uyarılmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgilendirilmeleri kararı alınmıştır."