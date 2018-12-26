"Bir vatandaş 30 bin adet milli piyango bileti satın almış"

Yeni yıla sayılı günler kala zengin olma hayali ile bilet alanlar büyük çekiliş için geri sayıma başladı. Vatandaşlar bütçeleri el verdiğince bilet almaya devam ediyor. Milliyet yazarı Özay Şendir, bir vatandaşın 30 bin adet milli piyango bileti aldığını aktardı.

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.

Şendir, "30 bin piyango bileti alan adam" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Bu sene de Nimet Abla gişesine ilgi çok fazla ya, radyo programımda bir şirket yetkilisine bağlandım telefonla.

Kuyruğu sordum, yurt dışından hangi ülkelere bilet satışı olduğunu, internet üzerinden satılan biletleri de ekledim sorularıma.

Sonra tek başına en büyük bilet satışını sormak geldi aklıma, iyi ki de sormuşum.

Tam 30 bin adet milli piyango bileti satın almış bir vatandaşımız.

Ayıp değil ya, canlı yayında hesapladım, hepsi çeyrek bilet olsa tam 525 bin TL ediyor değeri.

Sonra düşündüm, sadece piyango biletine harcayacak 525 bin TL parası olan birinin acaba serveti ne kadardır diye...

Çeyrek bilete ikramiye isabet etse kazanılacak rakam, 17.5 milyon TL.

Bir işe 525 bin TL yatırıp, bir ay sonra 17.5 milyon TL kazanmak imkansız ama piyango söz konusu olduğunda bir ihtimal, bir umut yok değil.

İsteyen bir, isteyen 30 bin bilet satın alır, kimsenin laf etmeye hakkı yok elbette.

Ancak, “Umut fakirin ekmeği, ye Memet ye” lafı var ya, nedense hep o mısra geliyor aklıma...