T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bir utanç davası da Uşak'tan

Uşak'ta 12 yaşındaki kız öğrenciyle para karşılığı ilişkiye girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

23 Ocak 2013 22:52

Uşak'ta ilköğretim öğrencisi M.N. ile yaklaşık bir yıldır cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen 13 şüpheli, ailesinin şikayeti üzerine dün polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin arından küçük yaşta kıza cinsel istismar suçundan adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden A.Ö. (20), F.H.Ç. (19), H.G. (19), A.Y. (30), H.B. (18), Z.A. (19), H.T.Ö. (22), H.H.K. (26) ve A.S. (27) tutuklandı.

Diğer şüpheliler, Ş.K. (17), H.İ.Ö. (15), Y.K. (17) ve S.A. (17) ise adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.
Anahtar Kelimeler: Utanç Davası, Uşak

ETİKETLER

utanç davasıUşak

İlgili Haberler

Bir N.Ç dramı da Samsun'da yaşandı!

Mümin Ö., 15 yaşındaki N.Ç.'yle ilişkisini gizli kameraya çekip tehditle tecavüz etti...

Yeni Yargıtay Başkanı Ali Alkan: N.Ç tecavüz davasında sorun yasalar

Alkan, 'Yargı mensupları yasalara uymak zorunda. Yasalar eli kolu bağlıyor'

N.Ç. davasında mahkeme 'rıza var' dedi, alt sınırdan ceza verdi!

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen N.Ç. davasında 'rıza var' dendi, sanıklara alt sınırdan ceza verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24