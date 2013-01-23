Bir utanç davası da Uşak'tan

Uşak'ta ilköğretim öğrencisi M.N. ile yaklaşık bir yıldır cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen 13 şüpheli, ailesinin şikayeti üzerine dün polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin arından küçük yaşta kıza cinsel istismar suçundan adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden A.Ö. (20), F.H.Ç. (19), H.G. (19), A.Y. (30), H.B. (18), Z.A. (19), H.T.Ö. (22), H.H.K. (26) ve A.S. (27) tutuklandı.

Diğer şüpheliler, Ş.K. (17), H.İ.Ö. (15), Y.K. (17) ve S.A. (17) ise adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler: Utanç Davası, Uşak