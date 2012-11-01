Moldova ve Türkiye arasında de vizeler kalktı

Başbakan Erdoğan, Moldova Başbakanı Vladimir Filat'ın ziyaretiyle iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bundan sonra Moldova-Türkiye trafiğini ciddi manada olumlu istikamette etkileyecektir'' dedi.

Dünyada birçok ülke Türkiye'ye vize uygularken 62 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor.

Bu 62 ülkenin yanı sıra 9 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Bu ülkelere bugün Erdoğan ile Vladimir Filat'ın imzasıyla Moldova'da eklendi.