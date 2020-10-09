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Bilim / Teknoloji

Bir ülke daha TikTok'u yasakladı

09 Ekim 2020 20:26

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA), Pakistan halkından gelen çok sayıda şikayetin ardından, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok'u yasakladı.

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