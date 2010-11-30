-BİR UFO İDDİASI DA ÇAMLIHEMŞİN'DEN RİZE (A.A) - 30.11.2010 - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bazı vatandaşlar, ''ufo'' gördükleri iddiasıyla ilçe emniyet amirliğine başvurdu. İlçenin Aşağı Çamlıca Mahallesi'nde akşam saatlerinde fotoğraf çeken Timur Alatay ve Güven Çolak, fotoğraf makinesinin flaşı patladığı sırada ''ufo'' olarak nitelendirdikleri renkli bir cismin hareket ettiğini gördüklerini iddia etti. Timur Atalay, arkadaşı ile fotoğraf çekerken bir ışık gördüklerini belirterek, ''Evin alt bölümünde arkadaşımın fotoğrafını çektikten sonra fotoğrafa bakmak için yanına gittim. O sırada arkadaşım arkamda bir ışık olduğunu söyledi. Arkamı dönüp baktığımda bir an için parlak renkli bir ışık gördüm. Ne olduğunu anlamaya çalışırken de birkaç saniye sonra da hareket ederek ortadan kayboldu. Oldukça heyecanlandım ve şaşırdım'' dedi. Güven Çolak ise cismin flaş patladıktan sonra meydana çıktığını ifade ederek, ''Sanki bir işaretin ardından ortaya çıkmış gibiydi. Cisim dışarıya ışık saçmadı. Sadece içinde ışık olan bir cisim gibi görünüyordu. Çok kısa süre göründükten sonra da kayboldu. Flaş patlayınca görünmesi, ışığa duyarlı olduğunu düşündürdü. Flaş patladıkça görünülürlüğü daha da arttı ve bize doğru yaklaştı. Ufo olabileceğini düşüncesiyle arkadaşlarımıza anlattık. Ama kimse bize inanmadı'' diye konuştu. Kavron Yaylası'nda pansiyonculuk yapan Yalçın Şahin de araçla Kavron Yaylası'ndan ilçeye doğru inerken ıssız bir bölgede gökyüzünden süzülen bir ışık gördüğünü ileri sürerek, ''Işığı takip ettim. Işık Huser Yaylası'na kadar indi. Yuvarlak bir cisimdi. Işığı belirli aralıklarla yanıp sönüyordu. Sarı, yuvarlak bir şekil oluştu ve 30 saniye kadar sonra ortadan kayboldu'' diye konuştu. Vatandaşlar, gördüklerinin ''ufo'' olabileceği düşüncesiyle Çamlıhemşin Emniyet Amirliğine başvurdu.