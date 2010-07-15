T24 - Hakkari Valisi Muammer Türker Hakkari Üniversitesi'nde düzenlenen '21. Yüzyılda Kürt Dili ve Edebiyatı Günleri' adlı konferansta ''Geçmişte bazı konularda yanlışlar yapılmıştır. Eğer biz güzel bir gelecek inşa edeceksek buraya takılıp kalmamamız gerekiyor.'dedi



Vali Türker: Hakkari Valisi Muammer Türker: Bir TRT 6'mız olsaydı, kart kurt demeseydik, Kürt kültürünü kabul etmiş olsaydık...



Hakkari Valisi Muammer Türker, Hakkari Üniversitesi'nce düzenlenen ve 18 Temmzu'a kadar sürecek olan '21. Yüzyılda Kürt Dili ve Edebiyatı Günleri' konulu konferansta konuştu.



Vali Türker, insanların, geçmişte yapılan yanlışlara takılarak, geleceklerini kararttığını söyledi.



''Geçmişte yanlışlar şu veya bu sebeple, şu kişinin veya bu kurumun eliyle yapılmış ya da yapılmamıştır'' diyen Vali Türker, bunları artık geride bırakmak gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



''Geçmişte bazı konularda yanlışlar yapılmıştır. Eğer biz güzel bir gelecek inşa edeceksek buraya takılıp kalmamamız gerekiyor.



Geçmişte bu iş sorun haline gelmeden önce bir TRT 6'mız olsaydı, Kürtleri geçmişte kart kurt kelimesiyle tanımlamasaydık, Kürt dili, edebiyatı ve kültürünün var olduğunu toplumsal realite olarak kabul etmiş olsaydık, muhtemelen şimdi çektiğimiz sıkıntıların bir çoğunu çekmezdik.''



Rektör Prof. Dr. Belenli'nin ve Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu'nun da birer konuşma yaptığı toplantı, Hakkarili dengbejlerin verdiği konserle son buldu.





