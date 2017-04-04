Bir tiyatro sahnesi daha kapanacak

İstanbul Fatih'te bulunan Su Gösteri Sanatları Sahnesi kapanıyor. Mask-Kara Tiyatrosu'nun kurduğu sahne için konuşan Genel Sanat Yönetmeni Nurhan Uslu, "Mask-Kara Tiyatrosu, son 5 yıldır, birçok tiyatro ile birlikte haksız ve adaletsiz bir uygulamaya maruz kalıyor. Kültür Bakanlığı’nın yarattığı haksız, adaletsiz ve eşitliksiz tutum maalesef tiyatromuzun, sahnemizin varlığını tehdit etmeye başladı" diyerek üzerlerindeki baskıyı dile getirdi.

Başka bir çıkış yolu bulamazlarsa kapanacak

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre 1994 yılında kurulan Mask-Kara Tiyatrosu’nun “Su Gösteri Sanatları Sahnesi”nin Genel Sanat Yönetmeni Nurhan Uslu, bugüne kadar direndiklerini ancak kısa bir zamanda bir çıkış yolu bulamadıkları takdirde Su Gösteri Sanatları Sahnesi’ni kapatmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

"Mask-Kara Tiyatrosu, birçok tiyatro ile birlikte adaletsiz bir uygulamaya maruz kalıyor"

“Tiyatromuza, sahnemize sahip çıkmak ve elimizde tutmak için çok uğraştık” diyen Uslu, kapanma tehlikesinin gerekçesiyle ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel tiyatrolara destek konusunda muhalif tiyatrolara karşı haksız ve adaletsiz tutumuna işaret etti. Uslu, “Mask-Kara Tiyatrosu, son 5 yıldır, birçok tiyatro ile birlikte haksız ve adaletsiz bir uygulamaya maruz kalıyor. Kültür Bakanlığı’nın yarattığı bu haksız, adaletsiz ve eşitliksiz tutum maalesef tiyatromuzun, sahnemizin varlığını tehdit etmeye başladı. Bizden kişiliğimizi, kimliğimizi teslim almak istediler. Bunu kabul edemezdik. Bizler emeğin onuruyla var olan ve bu varlığımızı asla kimseye teslim etmeyen bir kimlik ve kişilikle var olduk. Bu varlığımızı da ne pahasına olursa olsun kimseye teslim etmeyiz.”

Kurulduğu günden bu yana elliye yakın oyun sahneye koyan Mask-Kara Tiyatrosu, oyunlarını başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok yerinde sergiledi. Uluslararası festivallere katıldı. Mask-Kara Tiyatrosu, “Küçük Harfler Büyük Düşler” adında Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali düzenledi. Yurdun dört bir yanında okuyucuya ulaşan aylık tabloid boy yayın yapan Tiyatro Gazetesi’ni ülkeye kazandırdı.

"Sahnenin kapanmaması için blok satış yapılacak"

"Tiyatrona, sahnelerine sahip çık" diye seyirciye çağrıda bulunan Mask-Kara Tiyatrosu, sahnesini kapatmamak için tüm oyunlarına blok satışlar düzenleyerek seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mask-Kara Tiyatrosu’nun nisan ayı programı ise şöyle: “Kadın Ölüleri” 22-29 Nisan saat 20.00’de, 23-30 Nisan da saat 15.30’da sergilenecek.

(www.maskkara.com, 0 212 621 81 87)