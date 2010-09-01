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Bir teste daha inceleme...

YÖK Başkanı, ‘Genel Yetenek-Genel Kültür’ testlerini de inceleyeceklerini açıkladı...

01 Eylül 2010 03:00

T24 -  ‘Eğitim Bilimleri’ testinde kopya iddialarıyla gündeme gelen KPSS ile ilgili soruşturma derinleşiyor. YÖK Başkanı, ‘Genel Yetenek-Genel Kültür’ testlerini de inceleyeceklerini açıkladı

Devlet Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılığın üç koldan başlattığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturmasını YÖK daha da derinleştiriyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Hürriyet’e, “Olayların asıl kaynağı olduğu iddia edilen Eğitim Bilimleri testinin yanı sıra Genel Yetenek- Genel Kültür testlerini de incelemeye aldık. Diğer testlerde de kopya ihtimalinden şüpheleniyoruz” dedi.


O test iptal edilebilir

KPSS’de 5 ayrı başlıkta sınav yapıldığını, bunların tek tek inceleneceğini belirten Özcan, “Eğer araştırma sonucunda sadece Eğitim Bilimleri Testi’nde kopya olduğu kesinleşirse, sınavın tamamı yerine sadece o testi iptal etme yoluna gideriz” dedi. Özcan, şunları söyledi: “Araştırmalarımız devam ediyor. Eğitim Bilimleri Testi’nde 350 kişinin tam puan aldığını biliyoruz, ama Denetleme Kurulu’nun hazırladığı ön raporla bu rakamın diğer testler de dahil edildiğinde artabileceğini yönünde şüphelerimiz var. Kopya olasılığı raporda da kuvvetli ihtimaller arasında yer alıyor. 3 bin 227 kişiyle ilgili incelememiz de devam ediyor. Savcılığa bu kişilerin isimlerini gönderdik. Şimdi Denetleme Kurulu’nun incelemelerini de göz önüne alarak Genel Yetenek- Genel Kültür testlerini inceleyeceğiz.” 


Bilgisayara el konuldu

KPSS sorularının e-posta yoluyla gönderildiği adres olarak gösterilen Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ne bağlı Sücüllü Beldesi’nde oturan 24 yaşındaki B.S’nin bilgisayarına dün jandarma el koydu. 


Atamalar için gölgeyi kaldırın

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YÖK, ÖSYM ve savcılığa çağrıda bulunarak, “Mağduriyetler yaratıldı. Gölgeyi bir an önce kaldırın. Atamaları yapalım” dedi. Çubukçu, sınav erteleme kararıyla ilgili Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Öğretmen atamalarını ertelemek zorunda kalmaktan dolayı çok üzgünüm. Sınavı kazananların haklarını korumamız gerekir. Şimdi orada bir boşluk oluştu. Hatayı ÖSYM yaptı, bu insanların çıkarları da korunmalı. Sınav güvenliğini gerekli şekilde almak ÖSYM’nin görevidir.” 


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