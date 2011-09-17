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Bir terörist etkisiz hale getirildi SİİRT (A.A)

17 Eylül 2011 18:03

-Bir terörist etkisiz hale getirildi SİİRT (A.A) -17.09.2011- Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir kişi etkisiz hale getirildi. Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirvan ilçesi Ormanbağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Çeşitli nedenlerle kandırılan teröristlerin devletin adaletine ve hoşgörüsüne sığınması istenen açıklamada, bölgedeki operasyonların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

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