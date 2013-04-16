'Bir teknik direktör, sezonda bir takım çalıştırsın'

Kulüpler Birliği, bir teknik adamın, aynı ligde bir sezon içinde tek takım çalıştırması konusunda ilke kararı aldı. Bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilecek ve bunun talimatlara geçirilmesi istenecek.

Kulüpler, devrim niteliğinde ilke kararları aldı. Kulüpler Birliği’nin dün İstanbul’daki merkezinde gerçekleşen ve Kayserispor ile Trabzonspor dışındaki 16 kulübün temsilci gönderdiği zirvede, teknik adamlara adeta pranga vuracak bir ilke kararı alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir sonraki sezon için uygulamaya girecek olan merkezi bilet sistemiyle ilgili yapılan sunumun ardından kulüplerin, ortak bir tavır ortaya koydu ve teknik direktör olayına parmak bastı. Kulüpler, bir teknik adamın, aynı ligde sadece tek takımda çalışması konusunda prensip kararı aldı ve bu durumun Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilmesine karar verildi. TFF’den bunun talimatlara konulması istenecek.

Ayrıca Spor Genel Müdürlüğü’nün statları kulüplere kiralamasına karşın, isim ve sponsorluktan yüzde 25, stadyum reklamlarından yüzde 10, bilet hasılatından yüzde 7 ve forma reklamlarından yüzde 5 oranında yaptığı kesintilerin çok yüksek olduğunun altı çizildi. Kulüplerin konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile bir toplantı düşündüğü öğrenildi. Birliğin daha sonra Gençlik Spor Bakanı Suat Kılıç’tan randevu talep ederek, dertlerini anlatacağı bildirildi.

Büyük takımların bazılarının talebi üzerine yeni sezonda taraftar yasağının kaldırılmasını görüştüklerini ifade eden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Halil Ünal, “İddaa gelirlerinin arttırılması konusunda da çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ünal, TFF’nin Süper Lig takımlarının alt yapılarına ciddi bir eğitim vermesi gerektiğini de vurgula yaparak, hakemler için şu yorumu yaptı:

“Hakem kardeşlerimizin kendini gözden geçirip bundan sonraki maçlara daha hazır çıkmak zorunda. Yoksa bir yanlış kararla tüm dengeler değişebilir. Ligin kaderi değişebilir. Hakemler adına kendi takımım adına konuşamam. 18 takım adına konuşabilirim. Bütün takımlar emek veriyor.”