Bir tek Recep Bey aramadı!

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay salonuna hareketi öncesinde soruları yanıtlarken genel başkan seçilmesinin ardından Necmettin Erbakan, Devlet Bahçeli ve Süleyman Demirel'in arayarak tebrik ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisi kutlayıp kutlamadığı sorusuna ise, "Recep Bey aramadı" cevabını verdi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay salonuna girişi sonrası izdiham yaşandı. Kılıçdaroğlu salon içinde zar zor ilerlerken Hakkı Süha Okay adeta bir koruma görevlisi gibi davranarak yol açmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu yerini almak üzere İstanbul delegelerinin oturduğu bölüme yönelirken neden buraya oturduğu sorularına da "Henüz mazbatamı almadım" yantını verdi.





Kılıçdaroğlu evden çıkarken karşısına çıkan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





CHP'nin büyük bir aile olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Listeyi hazırlarken belli bir dengeyi gözettik. Bize oy verenler vermeyenler diye bir ayrım yapmadık. Dolayısıyla biz CHP'yi iktidara taşımanın yollarını arıyoruz. Listeye giremeyenler üzüntü duymasınlar. Biz halkın partisi olma yolunda her türlü özveriyi göstererek iktidar yürüyüşünü başlatmayı planlıyoruz. Giremeyenler liste dışında kaldık diye parti dışında kaldıklarını düşünmesinler" dedi.







'Terli terli dışarı çıktım, sesim kısıldı'







Terli terli dışarı çıktığı için sesinin kısıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, her parti kurultayında tartışmalar olabileceğini bunu saygıyla karşılamak gerektiğini belirtti.





Mal beyanında yer alan kooperatif hisselerinin bulunduğu Seferihisar'daki arazinin SİT alanı olduğu yönünde bugün çıkan haberlerle ilgili sorulan soruya ise "Seferihisar'da SİT alanı olup olmadığını bilmiyorum" diye yanıt verdi.





Deniz Baykal'ın yürekten teşekkürlerini ilettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Kendisine her zaman ona ihtiyaç duyacağımızı söyledim"^dedi.





Basın mensuplarının sizi kimler aradı sorusunu da yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erbakan aradı, Sayın Demirel ve Sayın Bahçeli de aradı" derken, "Başbakan Erdoğan aradı mı?" şeklindeki soruyu ise "Aramadı. arayanlara da aramayanlara da teşekkür ederim" diye cevapladı.







Kılıçdaroğlu: Mazbatamı alınca gerekli yere oturacağım







Parti Meclisi'ini belirlemek adına oy kullanmak üzere geldiği salona basın bölümünden giriş yapan Kılıçdaroğlu, büyük bir izdiham yarattı.





Basın ordusunun da takip ettiği Kılıçdaroğlu, salonda güçlükle ilerlerken ilerlerken CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay adeta bir koruma görevlisi gibi davranarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunu açmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunmak isteyenlerle Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.





Herkes Kılıçdaroğlu'nun genel başkanın oturması gerken yere yönelmesini beklerken Kılıçdaroğlu İstanbul delegelerinin oturduğu bölüme yöneldi.





Neden buraya oturduğu sorusunu da "Mazbatamı alınca gerekli yere oturacağım" şeklinde yanıtladı.