"Bir tek müslüman almayacağım" diyen Slovakya başbakanı, meclis çoğunluğunu kaybetti

Slovakya'da dün yapılan genel seçimlerde, solcu-milliyetçi Başbakan Robert Fico'nun liderliğindeki Smer, sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, meclis çoğunluğunu kaybetti. Fico'nun meclisteki çoğunluğu kaybetmesine göçmenlere karşı aldığı sert tutumun neden olduğu iddia edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fico'nun üçüncü kez hükümeti kurabilmesi için şimdi koalisyon ortaklarına ihtiyacı olacak. Seçimlerde aralarında aşırı sağcı "Bizim Slovakyamız" dâhil küçük partilerin oylarını artırması, meclis aritmetiğini değiştirdi. Fico seçim kampanyasında ülkelerine "bir tek Müslüman göçmen almayacağını" söylemişti. Slovakya, Temmuz'da AB'nin dönem başkanlığını devralacak.

Slovakya 260 mülteci aldı

Fico, göçmen krizi konusunda Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan liderleriyle benzer görüşler savunuyor.

Bizim Slovakyamız dâhil seçimlere katılan dokuz partinin tümü parlamentoda temsil edilecek. Marian Kotleba liderliğindeki Bizim Slovakyamız, oyların yüzde 8'inden fazlasını aldı.

Bratislava'da bulunan BBC muhabiri Rob Cameron, Kotleba'nın yakın bir zaman öncesine kadar sürekli Nazi yanlısı milislerininkine benzer bir üniforma giydiğini hatırlatıyor.

Seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 50'si sayıldı

Bu sonuçlar, oyların yüzde 29'unu alan Smer'in 150 üyeli parlamentoda 48 sandalye kazanacağına işaret ediyor.

Sandıktan birinci çıkan partinin lideri olarak hükümeti kurma görevinin Fico'ya verilmesi bekleniyor.

51 yaşındaki Robert Fico, öğrencilere ve yaşlılara ücretsiz tren ulaşımı gibi popülist politikalarıyla tanınıyor. Fico, Yunanistan ve İtalya'daki göçmenlerin nüfuslarına göre AB ülkelerine dağıtılması planlararına karşı çıkmıştı. Plan uyarınca Slovakya 2.600 göçmen alacaktı.

Slovakya geçen yıl sadece 260 sığınmacı kabul etti.