Bir tarihi kulüp daha Çinlilere satıldı

Çinli şirket ORG, Fransa'nın köklü futbol kulüplerinden Auxerre'i satın aldı.

France Info'ya göre, dün Paris'te toplanan Auxerre yönetim kurulu, kulübün yüzde 60'lık hissesinin Çin grubu ORG Packaging'e devrini onayladı. Söz konusu pay, daha evvel Limido ailesinin elindeydi.

Yönetim kurulunca görev süresi uzatılan Başkan Guy Cotret, Çinli grubun takım için üç yıl içinde 6 milyon Euro tutarında ilave yatırım sözü verdiğini söyledi. Başkan Guy, takımın yeni sahiplerinin kulübü ileri götürme konusunda kararlılık gösterdiğini kaydetti.

Son şampiyonlukları 20 yıl sonra

111 yıllık tarihe sahip Auxerre 1996 yılında Fransa Lig Şampiyonluğu'nu kazanmıştı. Müzesinde dört Fransa Kupası da bulunduran kulüp, son yıllarda sergilediği kötü performans sebebiyle 2. Lig'de mücadele veriyor.

Avrupa futbol piyasasında bu yıl adından sıkça söz ettiren Çinli şirketler, Milan, Liverpool, Atletico Madrid gibi dev kulüplere yüz milyonlarca Euro yatırım gerçekleştirdi.