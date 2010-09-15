Bir tarafta 50 bin kişilik terörist cenazesi, diğer tarafta 10 bin kişilik asker uğurlaması

T24 - 50 bin kişi vardı: Hakkâri'de 6 Eylül'de güvenlik güçleriyle çatışmada ölen dokuz PKK'lıdan üçü dün Şırnak'ın İdil ilçesinde yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. PKK'lıların Hakkari, Cizre ve Silopi'deki cenaze törenlerine de çok sayıda kişi katıldı; kepenkler kapatıldı. 600 genç askere:Şırnak'ın Silopi ilçese 1990/3 tertip silah altına alınacak gençler için akşam yemek düzenlendi, gündüz ise 600 Silopili genci 10 bin kişi miting havasında askere uğurladı. Tuğgeneral Şirin, “Askerlerimizin kazasız ve belasız şekilde vatani görevini yapıp ailelerine dönmesini temenni ediyoruz” dedi.





Toplam 430 bin nüfuslu Şırnak ili dün iki ayrı dünya gibiydi. Küçük kentin bir yanında Hakkâri’de öldürülen dokuz PKK’lıdan üçünün cenazesine katılan 50 bin kişi sloganlar atarken diğer yanda binlerce kişi gençleri askere uğurluyordu. Davul zurna çalınarak uğurlanan askerlerin pek çoğunun dağa çıkmış, akrabaları, yakınları, arkadaşları vardı.



Şırnak, Kürt sorununun acısını en çok yaşayan şehirlerden biri. Onlarca yıl çevresindeki dağlardan silah sesleri eksik olmadı, yıllar boyunca hava karardıktan sonra sokaklar boşaldı. Şehre asker cenazeleri de geldi, PKK’lılarınki de... Kürt sorunu konusunda yaman çelişkiler yaşamaya alışmış kentte dün de iki farklı manzara vardı.



1990/3 tertip silah altına alınacak 600 Silopili genç, 10 bin kişinin katıldığı miting gibi törenle askere uğurlandı. Anne ve oğulların vedalaşmasında gözyaşı döküldü. Gençler, otobüslerle birliklerine uğurlanırken, ‘En büyük asker bizim asker’ tezahüratları yapıldı. Asker uğurlama törenine katılan 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Attila Şirin yaptığı konuşmada “Bütün askerlerin kazasız ve belasız bir şekilde vatani görevini yapıp ailelerine dönmesini temenni ediyoruz” dedi.

15 kilometrelik uğurlama

Asker aileleri, Hac Konaklama Merkezi’nden Silopi şehir merkezi çıkışına kadar yaklaşık 15 kilometrelik yol boyunca konvoya el salladı. Bu arada Silopi’deki esnaf kepenklerini öldürülen PKK’lılar nedeniyle kapalıydı. Silopi’de bunlar yaşanırken İdil ilçesinde 50 bin kişi 6 Eylül günü Hakkâri’nin kırsal kesiminde öldürülen dokuz PKK’lıdan üçünün cenaze töreni için toplanmıştı. Öldürülen üç PKK’lı askere uğurlanan gençlerle yaşıttı. Uğur Kar ve Yusuf Şahin 1992, Hasan Doru 1990 doğumluydu. Uğur Kar 2005 yılında, Hasan Doru ve Yusuf Şahin bu yıl dağa çıkmıştı.

Adile Naşit Caddesi’nde bir cenaze

Önceki akşam ailelerine teslim edilen cenazeler ilçe girişinde aralarında BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, BDP’li belediye başkanları, BDP il ve ilçe başkanları ile çevre il ve ilçelerinden gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 bin kişi tarafından karşılandı. Uğur Kar’ın cenazesi omuzlarda taşınarak Adile Naşit Caddesi üzerinden mezarlığa götürülürken, Abdullah Öcalan posterleri ve PKK flamaları taşındı, sloganlar atıldı. Kalabalığın öğretmenevi önünden geçişi sırasında bir saldırıya karşı BDP’liler tarafından önlem alındı.



PKK’lı Uğur Kar, İdil’de toprağa verildikten sonra, Yusuf Şahin ile Hasan Duru’nun cenazeleri de aynı kalabalık tarafından Cizre ve Silopi’ye götürüldü. Aynı ilçede iki farklı dünyanın en önemli benzerliği ise dağda ya da askerde olan çocukları için endişeli anne, baba ve kardeşlerdi.



