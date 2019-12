Bir sonraki Fasıl’ın ev sahibi Aydın Doğan

Yaklaşık iki yıldır, her ay İstanbul’un ayrı bir mekanında gerçekleştirilen Fehmi Koru'nun düzenlediği ‘fasıl gecesi’nin sonuncusuna Ahmet Hakan ile birlikte Aydın Dogan da katılmıştı. Zaman gazetesinin haberine göre, bir sonraki 'fasıl gecesi'nin ev sahipliğini Hilton Otel’de Aydın Doğan yapacak.



Geçtiğimiz hafta medyanın en ilgi çekici konusu, 'Fehmi Koru fasıl gecesi'ydi. Yaklaşık iki yıldır her ay İstanbul'un farklı bir mekanında gerçekleştirilen fasılların bu kadar popüler olmasının nedeni ise Eresin Otel'de yapılan son davete Aydın Doğan'ın katılmasıydı.



Bu davetlere katılanların çoğunluğu gazeteci. Buna rağmen, "Bu fasılda olup biten burada kalsın. Bari burada gazetecilik yapmayalım" düsturundan, biraz da Fehmi Koru'dan çekindiği(miz) için bu olayı hiç kimse köşesine taşımadı, taşımaya da cesaret edemedi. Ancak Ahmet Hakan, hazır patronu da katılmışken, bu fırsatı değerlendirdi ve olayı ifşa etti. Sonra da gündem bir anda değişti. Gazeteler, televizyonlar, 'Fehmi Koru fasıl gecesi'ni gündemin en önemli olayı yaptı. Her ne kadar Fehmi Bey bu yazıdan rahatsız olacak olsa da, ondan af dileyerek genel kuralın biraz dışına çıkıp ben de gidip gördüğüm fasıl geceleriyle ilgili birkaç söz sarf etmek istiyorum.



Fehmi Koru'nun öncülüğünde başlayan fasıl geceleri, bazı gazetecilerin, yazarların, sanatçıların, işadamlarının, bürokratların ve siyasetçilerin katıldığı, mütevazı mekânlarda gerçekleştirilen sessiz sedasız bir buluşma vesilesiydi aslında. İnsanların 'gündemden uzaklaşıp stres attığı, sakin bir gece geçirdiği' bir dost meclisiydi. Gözlerden ırak, gündemden uzaktı.



Faslın yazılı olmayan belli kuralları var. Kesinlikle siyaset konuşulmayacak... Davetler mütevazı yerlerde yapılacak; bir mekânda iki kez fasıl yapılmayacak. Belki son toplantının Eresin Otel'de yapılması 'mütevazılık' ilkesine ters düşebilir; ama onun da özel bir nedeni vardı. Bu da Aydın Doğan'ın katılması ve otelin sahibi Bircan Eresin'in Aydın Doğan'ın dostu olmasıydı.



Dostların ayda bir kez buluştuğu, İstanbul'un neredeyse yarıdan fazla semtinin gezildiği "fasıl geceleri"nin ilgi odağı olduğu bir gerçek. Bundan dolayıdır ki, 'Sistem nasıl işliyor?', 'Davetliler nasıl belirleniyor?', 'O geceye katılmanın kriterleri nedir?' gibi sorulara, fasıl düzenleyicileri sık sık muhatap oluyor. Hatta son günlerde işi abartıp fasıl gecelerini Encümen-i Daniş'e benzetenler bile var.



Onun için fasıl gecelerinin nasıl başladığından bahsetmekte yarar var. Fehmi Koru, fasıl gecelerini Süleymaniye Camii'nin hemen arkasında, Fetva Yokuşu'ndaki Ağa Kapısı Cafe'de başlattı.



Gül’ün sofrası, Koru’nun fasılı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelenekselleşen "Çankaya Sofrası" gibi Fehmi Koru'nun "fasıl geceleri" de klasikleşti artık. Hatta "Ankara'da Çankaya Sofrası varsa İstanbul'da Fehmi Koru'nun Fasıl Geceleri var" diyenler bile çıktı.



Fehmi Koru ile beraber Ahmet Ertürk, Nuray Mert, Ahmet Hakan, Elif Çakır, Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert, Cengiz Er, Selahattin Sadıkoğlu, Yasin Aktay ve Erhan Çelik, bu meclisin has müdavimleri. Daha sonra bu halka genişledi. Atilla Koç, İskender Pala, Kadir Topbaş, Ali Bayramoğlu, Mehmet Kamış, Mehmet Barlas, Candan Karlıtekin, Erhan Köknar, Hakan Peker, Ömer Erdem ve İstanbul'un bazı ilçelerinin belediye başkanları da halkaya dahil oldu. Fasıl gecelerine birkaç kez de olsa rahmetli Hasan Doğan, Nazlı Ilıcak, Necati Şaşmaz (Polat), İclal Aydın, Şansal Büyüka, Zeynel Abidin Erdem ve Zuhal Şeker de geldi.



Ama gecelerin neredeyse tek vazgeçilmez ismi TRT sanatçısı Dr. Adnan Çoban. Adnan Çoban, hem o taş plaklardan kopup gelen nadide sesiyle hem de ud'uyla davetlileri mest ediyor. Usta yorumcu Çoban'ın en önemli vokali ise tabii ki Fehmi Koru. Fehmi Bey, zaman zaman cep telefonundaki şarkı sözleri repertuarından destek alsa da Çoban'a ustalıkla eşlik ediyor.



Hilton'da, Aydın Doğan ev sahipliği yapacak



İşte böyle benim de bazen sızdığım 'Fehmi Koru Fasıl Geceleri'nin kısaca öyküsü. Madem Ahmet Hakan, fasıl gecesini ilk yazarak herkese haber atlattı ya da kuralı bozdu, ben de ona bir nispet yapayım: Bir dahaki gecenin ev sahibi Aydın Doğan olacak. Mekân ise Hilton Oteli. Ama tarih veremem, çünkü o geceye katılmak isteyenler artabilir. Önceden rezervasyon yarışı başlar, otelde yer kalmaz. Ancak şundan eminim ki; o gece çok uzun olacak. Hem fasıl hem de fasıldan sonraki zaman... Ha unutmadan, davetliler bu geceden ne zaman haberdar olacak? Her zamanki gibi... Bir ya da iki gün öncesine kadar Yeni Şafak Gazetesi Spor Müdürü Erhan Köknar'ın telefonlara göndereceği mesajı beklesinler!