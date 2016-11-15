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Dünya
Deutsche Welle

Bir sonraki dışişleri bakanı kim olacak?

Frank-Walter Steinmeier’in cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinde uzlaşılması, halefinin kim olacağı yönündeki tartışmaları alevlendirdi. AP Başkanı Schulz, dışişleri bakanlığı koltuğu için favori isimlerden biri.

15 Kasım 2016 14:37

Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ondan boşalan dışişleri bakanlığı koltuğunu yine bir Sosyal Demokrat'ın doldurmasını bekliyor. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı da olan Gabriel, pazartesi akşamı ZDF kanalına yaptığı açıklamada "Bu durum zaten koalisyon anlaşmasında da bu şekilde yer alıyor ve biz de bunu değiştirmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu. Ancak Gabriel Steinmeier'in halefinin kim olabileceği yönündeki soruyu yanıtlamaktan kaçındı. Gabriel "Bir konuyu hallettikten sonra diğerine geçmekten yanayım" demekle yetindi.

Kulislerde ise Avrupa Parlamentosu Başbakanı Martin Schulz'un dışişleri bakanlığı koltuğu için favori gösterilen isimlerden biri olduğu konuşuluyor.

Steinmeier'in adaylığı Gabriel'in başarısı

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) haftalar süren görüşmelerin ardından pazartesi günü Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un halefi olarak Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i kabul ettiklerini açıklamıştı. Steinmeier'in adaylığı Sigmar Gabriel'in büyük bir siyasi başarısı olarak değerlendirildi. Başbakan Angela Merkel ise bu kararı nedeniyle kendi tabanında eleştirilerin hedefi oldu.

Bu kararın ardından Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) tabanından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dışişleri bakanlığını bırakması talepleri yükselmeye başladı. Alman Meclisi Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Zeit Online'e verdiği demeçte "Cumhurbaşkanlığı için geçerli olan dışişleri bakanlığı için de geçerli olmalı ve en iyi aday seçilmeli" diye konuştu. SPD tabanında bu makamın ağırlığını Steinmeier kadar dolduracak bir aday görmediğini kaydeden Hardt "O nedenle bir sonraki dışişleri bakanı CDU/CSU tabanından olmalı" diye konuştu.

SPD Meclis Grup Başkanvekili Axel Schäfer ise bu öneriye şiddetle karşı çıkan isimlerden biri oldu. Schäfer, Alman Haber Ajansı Dpa'ya yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç ay önce personel spekülasyonlarına başlanması hilekârlık" diye konuştu. SPD'nin tabanında dışişleri bakanı olabilecek yüksek vasıflı birçok politikacının var olduğuna dikkat çeken Schäfer, bunun koalisyon anlaşmasında da yer aldığına vurgu yaptı.

Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 12 Şubat 2017'de yapılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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