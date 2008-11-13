Bir şok da Villa'dan..

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) iyice karıştı! Kupada daha önce oynanan karşılaşmada Real Madrid'in üçüncü lig temsilcisine elenmesinin ardından modaya şimdi de Villarreal uydu!
Kupanın 4. turunda oynanan ilk karşılaşmada Poli Ejido'ya deplasmanda şok bir skorla 5-0 yenilen El Madrigal temsilcisi, rövanş maçında sahasında ağırladığı rakibiyle 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, 50. dakiada J. Molina'nın attığı golle geriye düşen Villarreal, 55. dakikada Franco'nun golüyle eşitliği yakalasa da, karşılaşmada başka gol gelmeyince kupaya veda etti. Poli Ejido'dan R. Torres, 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, konuk ekip 78. dakikada Nakor ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Villarreal'den Javi Venta, 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Öte yandan kupanın en güçlü adaylarından Barcelona, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Benidorm'u sahasında Messi'nin 84. dakikadaki penaltı golüyle geçerek tur atlayan taraf oldu.
Kupada alınan sonuçlar şöyle:
Espanyol 3 - 0 Celta de Vigo
Valladolid 2 - 2 Hercules
Villarreal 1 - 1 Poli Ejido
Almeria 3 - 0 Rayo Vallecano
Atletico Madrid 0 - 0 Orihuela
Barcelona 1 - 0 Benidorm
Deportivo La Coruna 2 - 0 Elche
Mallorca 2 - 0 Malaga
Racing Santander 2 - 0 Real Murcia
Real Betis 2 - 0 Castellon
Recreativo Huelva 2 - 1 Athletic Bilbao
Sporting Gijon 2 - 0 Numancia
Valencia 3 - 0 Portugalete