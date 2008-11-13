Bir şok da Villa'dan..



İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) iyice karıştı! Kupada daha önce oynanan karşılaşmada Real Madrid'in üçüncü lig temsilcisine elenmesinin ardından modaya şimdi de Villarreal uydu!



Kupanın 4. turunda oynanan ilk karşılaşmada Poli Ejido'ya deplasmanda şok bir skorla 5-0 yenilen El Madrigal temsilcisi, rövanş maçında sahasında ağırladığı rakibiyle 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, 50. dakiada J. Molina'nın attığı golle geriye düşen Villarreal, 55. dakikada Franco'nun golüyle eşitliği yakalasa da, karşılaşmada başka gol gelmeyince kupaya veda etti. Poli Ejido'dan R. Torres, 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, konuk ekip 78. dakikada Nakor ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Villarreal'den Javi Venta, 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Öte yandan kupanın en güçlü adaylarından Barcelona, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Benidorm'u sahasında Messi'nin 84. dakikadaki penaltı golüyle geçerek tur atlayan taraf oldu.



Kupada alınan sonuçlar şöyle:



Espanyol 3 - 0 Celta de Vigo

Valladolid 2 - 2 Hercules

Villarreal 1 - 1 Poli Ejido

Almeria 3 - 0 Rayo Vallecano

Atletico Madrid 0 - 0 Orihuela

Barcelona 1 - 0 Benidorm

Deportivo La Coruna 2 - 0 Elche

Mallorca 2 - 0 Malaga

Racing Santander 2 - 0 Real Murcia

Real Betis 2 - 0 Castellon

Recreativo Huelva 2 - 1 Athletic Bilbao

Sporting Gijon 2 - 0 Numancia

Valencia 3 - 0 Portugalete







