Bir skandal daha!



Trabzon - Beşiktaş maçından sonra geçen sezonki Gençlerbirliği-Bursaspor sınavının esame listesinde de kurallara uyulmadığı ortaya çıktı. Bursaspor’un, 3-1 kazandığı karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda, kulüpte iki yıl tescilli oynayan 1985 doğumlu futbolcuya yer vermediği saptandı



Geçen sezon oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında ortaya çıkan “esame listesi” skandalının bir benzerinin Gençlerbirliği-Bursaspor karşılaşmasında da yaşandığı ortaya çıktı.



25 Ağustos 2007’de Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan ve Bursaspor’un 3-1 galibiyetiyle sonuçlananan maçta yeşil-beyazlı ekibin 18 kişilik müsabaka isim listesinde, talimatlar öngördüğü halde, kulübe tescil edildiği tarihten üzerinden iki yıl süre geçmiş 01.01.1985 doğumlu bir profesyonel futbolcuya yer vermediği belirlendi.



Süper Lig müsabaka statüsüne aykırı davrandığı gerekçesiyle Bursaspor’un 3-0 hükmen yenik ilan edilmesi gerekirken, o dönemde herhangi bir itiraz yapılmadığı ve lig tescil edildiği için tıpkı Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasındaki gibi olay dosyasının zaman aşımına uğradığı bildirildi.



İki oyuncu da uymuyor



2007-08 sezonunu 38 puanla 13. sırada bitiren Bursaspor’un söz konusu maçtaki 18 kişilik kadrosunda 1985 ve sonrası doğumlu iki futbolcu bulunduğu, ancak bunların ikisinin de kulübe tescil tarihinin üzerinden iki yıl geçmediği saptandı.



İlk onbirde yer alan Yenal Tuncer’in 28.04.1985 doğumlu olduğu, ancak Denizli Belediyespor’dan yeşil-beyazlı kulübe tescilinin 19.06.2006’da yapıldığı, dolayısıyla maçın oynandığı tarihte belirlenen kriterlere uymadığı ifade edildi. Yedek oyuncular arasındaki Bekin Ozan Has’ın ise 18.02.1985’de doğduğu, Bursa Merinosspor’dan Bursaspor’a transferinin 25.07.2006’da gerçekleştiği belirtildi.



Yerleri değişecekti



Gençlerbirliği kulübü talimatlara aykırı eylem için zamanında itirazda bulunsaydı 3-1 kaybettiği maçı 3-0 kazanmış olacak ve 35 puanla bitirdiği geçen sezon puanı 38 olarak düzeltilecekti. Bu durumda aynı puandaki Bursaspor 35 puanda kalacağı için son haftalara kadar küme düşme korkusu yaşayan başkent ekibi, yeşil-beyazlıların yerine geçmiş olacaktı. Geçen sezon yaşanan ikinci skandal saptanamadığı için Gençlerbirliği’nin 3 puan karşılığı alacağı, para da kasasına girmemiş oldu.



Başka maç var mı?



Bir sezon içinde ikinci kez yaşanan skandalın ardından “Acaba başka maç var mı?” sorusunu gündeme getirdi. Gençlerbirliği- Bursaspor maçıyla ilgili olarak Bilgi İşlem Ünitesi’nin herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığı konusu henüz açıklığa kavuşmazken, sistemin ve o dönemde görev yapan federasyon yetkililerinin durumu da ikinci kez sorgulama noktasına geldi.





TALİMAT NE DİYOR



Süper lig müsabaka statüsünün “Oyuncuların uygunluğu” başlıklı 9. maddesi konuyla ilgili şu ifadeleri içeriyordu: “Süper Lig kulüplerinin katılacakları resmi müsabakalarda, müsabakanın oyanacağı tarihte kulübe tescil edildiği tarih üzerinden en az iki yıl süre geçmiş, 01.01.1885 ve daha sonra doğmuş bir TC vatandaşı profesyonel futbolcuyu 18 kişilik müsabaka isim listesinde bulundurmaları zorunludur.”



