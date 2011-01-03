-BİR SİNEMANIN ÇATISI ÇÖKTÜ: 36 YARALI SİDNEY (A.A) - 03.01.2011 - Sel felaketiyle mücadele eden Avustralya'da, Sidney'in batısındaki Bathurst kentinde bir sinemanın çatısının çökmesi sonucu 36 kişi yaralandı. Polis, şiddetli yağışların neden olduğu çökme sonucu 36 kişinin hafif yaralandığını, içeridekilerin tümünün dışarı çıkarıldığını açıkladı. Avustralya'nın kuzeydoğu kesiminde kıyı bölgelerindeki sel felaketi, yaklaşık 900 bin kilometrekarelik alanda etkili oluyor. Bölgede geçen hafta boyunca yağan yağmur sonucunda meydana gelen sel, Fransa ve Almanya'nın toplamından geniş bir alanda etkili olmuş ve yaklaşık 200 bin kişiyi zor durumda bırakmıştı. Bu arada, ülkenin kuzeydoğu kesimindeki sellerde ölenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi.