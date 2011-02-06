T24 - Ekonomisi büyük oranda turizme dayanan Tunus, yaşanan isyanın ardından bu sezonu nasıl geçireceğini düşünüyor. Yetkilier turizmin bir sezon aksaması ile açlığın başlayacağını söylüyor. TURSAB ise bu dönemde dayanışma mesajı vermek üzere Tunus'a bir ziyaret düzenledi.



Tunuslu Muhammed Buazizi üniversite mezunu olmasına rağmen iş bulamadığı için seyyar satıcılık yapıyordu. Ancak polis tezgahına el koyunca dayanamayarak kendini yaktı ve tüm Arap dünyasına yayılacak isyanın fitilini ateşledi. Onun ardından yoksulluk ve yolsuzluğa karşı sokaklara dökülen Tunus halkı Zeynel Abidin Bin Ali'nin 23 yıllık iktidarına son verdi.

Ben Ali'nin gitmesi ile sokakların yaıtıştığı Tunus'ta, bugünlerde en çok 'Şimdi ne olacak?' sorusu soruluyor. Sadece siyasi değil, ekonomik anlamda da bu soru ülkenin gündemine oturmuş durumda. Ekonomisi büyük oranda turizme dayanan ülkede 400 bin kişi ekmeğini bu sektörden kazanıyor.

İsyan yüzünden Tunus'a yönelik birçok rezervasyonun ertelenmesinin ya da iptal edilmesinin ülke ekonomisine büyük darbe vuracağı belirtiliyor. Hatta yetkililer, "Bu ülkede bir sezon turizm olmazsa, açlık başlar" diyerek durumun önemini anlatıyor.



Ulusoy: Fırsatçılık yapmayacağız

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TURSAB ise bu ortamda Tunus'a destek olmak için ülkeye bir gezi düzenledi. TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve beraberindeki 25 kişilik heyet, Türkiye'nin fırsatçılık yapmayacağı ve Tunus'ta turizmin bu sezonda devam etmesi için elinden geleni yapacağı mesajını iletmek üzere Tunuslu tekililer ile buluştu.

Tunus'un değişen hükümetinde Turizm Bakanlığı görevini yeni devralan Mehdi Hovass de ilk basın toplantısını Başaran Ulusoy ile yaptı ve ülkesinin gazetecilerinin karşısına da ilk kez bu vesile ile çıktı. Tunus medyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda genç Bakan Hovass Türk heyetine ziyaretinden ötürü teşekür etti, turizm sektörünü en kısa sürede normal işleyişine döndürerek ekonominin daha fazla zarar almasını engelleyeceklerini söyledi ve şöyle konuştu:

"Böyle bir günde dostlarımızı yanımızda görmek bizi çok mutlu etti. Bu yakınlığı diğer ülkelerden de görmeyi umuyoruz. Türkiye'nin diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz."



Şimdi Tunus'a gitme zamanı

Başaran Ulusoy ise birlik ve destek mesajı vermek üzere Tunus'a geldiklerini belirtti ve şunları kaydetti:

"Dostlarımızın arasında, Tunus'tayız. Tüm arkadaşlarımla yanınızdayız. Sizlere birlik mesajı vermek, yanınızda olduğumuzu söylemek için buradayız. Tunus böyle zor günlerden geçerken THY koltuklar boş olmasına rağmen bu ülkeye seferlerini aksatmamıştır. Biz de buraya Turizm Bakanı'mızın 'ne yapmanız gerekiyorsa gidin yapın' talimatı ile geldik. Bizden sonra siyasetçilerimiz de Tunus'un yanında olduklarını göstermek için geliyorlar. Biz de 'Şimdi Tunus'a gitme zamanı' diyoruz. Hatta Türkiye'de 2011'i Tunus'a gitme yılı ilan ettik."



Belirsizlik Nisan'a kadar sürer

TURSAB heyeti Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti ve Büyükelçi Akın Algan ile görüştü. Büyükelçi Algan yaptığı konuşmada Tunus'taki olayların beklenmedik bir ayaklanma olduğunu kaydetti. Algan Tunus'taki ayaklanma ve sonrasında yaşananlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Şu an burada parlamento çalışmıyor ve bir teknokratlar hükümeti var. Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay, genel seçimlerin ise 8-12 ay arasında olması bekleniyor. Siyasi partilerin gerçek anlkamda örgütlenmesi için zaman lazım. Ülkedeki belirsizliğin Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor. Aayaklanmanın Tunus ekonomisine zararı 3 milyar dolar oldu. Ancak artık Tunuslular işlerinin başına dönmeye başladı."