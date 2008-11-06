Bir senede 1,187 siteye 'yassah hemşerim'

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca (TİB) ve yargı kararlarıyla, 23 Kasım 2007'den bu yana geçen sürede toplam bin 187 internet sitesine erişim engellendi.
TİB, internet suçlarının önlenmesine yönelik faaliyetlerine başladığı 23 Kasım 2007'den bu ay başına kadarki zaman diliminde internet sitelerine erişimi engellenmesinde çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik ilk sırada yer aldı.
Kullanıcıların zararlı içeriklerden etkilenmelerini ve bu tür içeriklerle karşılaşmalarını önlemek amacıyla getirilen yasal düzenlemeyle Telekomünikasyon Kurumu bünyesindeki TİB'e bağlı İnternet Dairesi Başkanlığı kuruldu.
4 Mayıs 2007'de Resmi Gazete'de yayımlanan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve Bu yayınlarla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile Anayasada korunması öngörülen aile, çocuklar ve gençlere yönelik suçların kolayca işlenmesini önleyici tedbirler alınması sağlandı.
23 Kasım 2007'den bu aya kadar Türkiye'de bin 187 internet sitesine erişim engellendi. Bu sitelerin 923'ü re'sen, 264'ü ise yargı kararıyla erişimi engellendi.
Diğer taraftan yönetmeliğin 9'uncu maddesinde yer alan "Bildir-Kaldır" yöntemiyle 301 adet uygun olmayan içerik veya bölümün kaldırılması sağlandı. En çok "müstehcenlik" şikayet ediliyor
TİB bünyesinde 23 Kasım 2007'de faaliyete başlayan "Bilgi İhbar Merkezi", "0312 582 82 82" nolu telefondan, http://www.ihbarweb.org.tr
sitesinden ya da ihbar@ihbarweb.org.tr
elektronik posta adresinden ihbar alıyor.
Kurulduğu günden bu yana TİB'e gelen ihbar sayısı 28 bin 595'e ulaştı. Bu ihbarların 6 bin 737'si "mükerrer", 7 bin 355'i "gereksiz", 14 bin 503'ü ise "gerekli" görüldü.
"Gerekli" ihbarların 8 bin 498'i müstehcenlik, 1626'sı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanundaki suçlar, 1625'i çocukların cinsel istismarı ve 1417'si fuhuş nedeniyle yapıldı. Yerinde bulunan ihbarların dağılımı ise şöyle: İhbar nedeni ve sayısı
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Fuhuş 1417
Sağlık için tehlikeli madde temini 67
Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma 92
İntihara yönlendirme 300
Bahis/kumar 75
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanundaki suçlar 1626
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 691
Diğer 112
Çocukların cinsel istismarı 1625
Müstehcenlik 8498
TOPLAM 14503
İnternet sitelerinin erişiminin engellenme nedenleri ve sayıları şöyle: Engelleme Nedeni: Re'sen - Yargı
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Fuhuş 10 - 2
Sağlık için tehlikeli madde temini 0 - 0
Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma 0 - 1
İntihara yönlendirme 1 - 0
Bahis ve kumar 32 - 3
Atatürk aleyhine işlenen suçlar 2 - 49
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 69 - 17
Çocukların cinsel istismarı 433 - 5
Müstehcenlik 376 - 38
Diğer 0 - 149
TOPLAM 923 - 264İlgili haberler:
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