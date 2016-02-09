Bir sene önce işlenen cinayetin zanlısı buzdolabının altından girilen yeraltı sığınağında yakalandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı iki akrabasını bir sene önce tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan 38 yaşındaki Mehmet Kuyumcu, Çayırdüzü Köyü’nde saklandığı evde, buzdolabının altından girilebilen yeraltı sığınağında yakalandı.



Doğan Haber Ajansı'ndan Muhammed Kaçar'ın haberine göre; olay geçen yıl 31 Ağustos tarihinde Çamlıhemşin Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Ali Kuyumcu ile oğlu Mehmet Kuyumcu, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları Mustafa Kuyumcu ve kardeşi Mehmet Kuyumcu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancalarını çeken Ali ve Mehmet Kuyumcu, Mustafa ve Mehmet Kuyumcu'ya kurşun yağdırdı. Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa ve Mehmet Kuyumcu yaşamını yitirdi.

Kaçarken dereye uçtular

Cinayetin ardından otomobille kaçmaya çalışan Ali Kuyumcu ve oğlu Mehmet Kuyumcu kaza geçirdi. Kontrolden çıkarak Fırtına Deresi'ne uçan araçtan yaralı olarak çıkan Ali Kuyumcu yakalandı, oğlu Mehmet Kuyumcu ise kaçarak izini kaybettirdi.

Soruşturmayı sürdüren Jandarma ekipleri, Mehmet Kuyumcu’nun sahte kimlikle geçtiği Gürcistan’ın Batum kentinden 3 gün önce yeniden kaçak yollarla yurda giriş yaptığını belirledi. Çayırdüzü Köyü’ndeki eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, mutfaktaki buzdolabının yan duruşundan şüphelendi. Buzdolabını yana çeken ve altından girilebilen sığınağa inen jandarma ekipleri, saklanmaya çalışan Mehmet Kuyumcu'yu yakaladı. Kuyumcu ile birlikte cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi. Mehmet Kuyumcu’nun boşaltılan ve tüm pencereleri battaniyelerle kapatılan evin altında oluşturulan yeraltı sığınağında 3 gündür saklandığı anlaşıldı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında ve çelik yelek giydirileek Pazar Bölge Adliyesi’ne sevk edilen Mehmet Kuyumcu tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.