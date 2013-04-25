Bir saniyeden kısa sürede şarj olan batarya üretildi

Illinois Üniversitesi araştırmacıları, tarafından üretilen birkaç milimetre genişliğindeki lityum iyon bataryalarla, elektronik cihazların enerji tüketiminde çığır açmayı planlıyor. Mekanik bilimi ve mühendisliği alanında Profesör olan William P. King başını çektiği araştırma ekibi, geliştirdikleri teknolojiyle akıllı telefon bataryalarını, hatta araba akülerini bile bir saniyeden kısa sürede şarj edebileceklerini belirtti.

Çapı bir santimetreden daha küçük olan mikro-bataryalar, yeniden şarj edilebildikleri gibi, mevcut tüm bataryalardan 1000 kat daha hızlı şarj oluyor.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma hakkında konuşan King, “Bataryalara yeni bir bakış açısı oluşturabileceğimiz bir alan keşfettik. Bir batarya, düşünülenden çok daha fazla enerji sağlayabilir. Son yıllarda elektronik cihazlar ve bilgisayarların düşünen parçaları giderek küçüldü. Buna rağmen bataryaların kapasitesi geride kaldı. Ancak geliştirdiğimiz mikro-bataryalar bu durumu tersine çevirecek” dedi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, üç boyutlu mikro-yapıya sahip olan mikro-bataryalar, anot (+) ve katot (-) kutuplarından oluşuyor. Üç boyutlu nanoyapılı katot tasarımları, materyal bilimi ve mühendislik profesörü Paul Braun tarafından geliştirildi. King ve Illinois Üniversitesi akademisyeni James Pikul, Braun’un geliştirdiği katotu dengeleyecek anotu tasarladı.

Ardından, iki bileşik süper performanslı bir batarya ortaya çıkarmak için mikro ölçekte bir araya getirildi.

Araştırmacılar,mikro bataryaların ne kadar erken tüketici elektroniğine dahil olursa, o kadar faydalı olacaklarını belirtti. Bir saniyeden kısa sürede şarj olan bataryalar, elektronik üreticilerinin yeni nesil cihazlarını üretim şeklini de değiştirebilir.